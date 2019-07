Feuilleton : un tour en Belgique (1/5)

À Knokke-le-Zoute en Belgique, la journée s'annonce chaude et donc très animée sur les 29 plages privées de la station balnéaire huppée et très bétonnée. Les garçons de plage de la Siesta installent 200 parasols, 350 chaises longues et une quarantaine de cabines privatives avant l'arrivée des clients. Christelle, conductrice sur la plus longue ligne de tramway d'Europe, qui relie les 19 stations balnéaires, connaît bien la côte belge. Le trajet dure 2h20 et couvre 67 km. Les usagers sont variés : des touristes, des retraités, des saisonniers empruntent la ligne chaque jour.

Une tradition de cinq siècles

À Oostduinkerke (Belgique), le temps semble suspendu. Yohan perpétue une tradition de cinq siècles, la pêche à la crevette à cheval. Le principe est simple : un long filet lesté par des chevaux de trait. À leur rythme, les animaux tirent le filet de 18 m de long sur 8 de large et reviennent régulièrement sur le sable pour le vider. Durant les trois heures de marée basse, les pêcheurs multiplient les allers-retours.

