Festival d'Angoulême : l'autrice britannique Posy Simmonds remporte le Grand Prix 2024

L'autrice britannique Posy Simmonds a remporté mercredi le Grand Prix au Festival d'Angoulême, plus haute récompense du monde de la bande dessinée, annoncent les organisateurs à la veille de l'ouverture de la 51e édition du festival. À 78 ans, Posy Simmonds devient ainsi la cinquième femme seulement à être récompensée pour l'ensemble de son œuvre par la ville d'Angoulême depuis 1974 et la création du festival. La dessinatrice succède à Riad Sattouf, lauréat en 2023.

Née en 1945, Posy Simmonds a grandi dans la campagne anglaise du Berkshire, entourée de livres. Adolescente, elle dessine, pour tromper son ennui dans une école privée. Très vite, elle dévore des comics. Elle arrive à Paris en 1962, à 17 ans, pour étudier à la Sorbonne. Elle devient dessinatrice de presse, pour le quotidien britannique The Guardian notamment.

C'est en 1997 qu'elle se fait connaître en publiant Gemma Bovery, une bande dessinée qui détourne librement et avec malice Emma Bovary de Gustave Flaubert. Dix ans plus tard, avec Tamara Drewe, elle s'inspire cette fois d'un roman de la littérature du XIXe siècle, Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Gemma Bovery a été adapté au cinéma par Anne Fontaine en 2014, avec Gemma Arterton et Fabrice Luchini dans les principaux rôles. Quatre ans plus tôt, c'est Stephen Frears qui s'était emparé de l'adaptation de Tamara Drewe.

"Une surprise d'avoir gagné le prix"

Le don d’observation, le sens du détail, le regard caustique sur les mœurs et le monde contemporains, et le goût pour la littérature caractérisent l'œuvre de Posy Simmonds dont les dessins de presse présentaient déjà un regard féministe sur l'actualité anglaise et mondiale. Ce sont les héroïnes de ses romans graphiques, des femmes fortes et indépendantes, que le Festival d'Angoulême distingue ce mercredi.

Au micro de franceinfo, Posy Simmonds se dit "toute époustouflée" par ce Grand Prix : "Une surprise d'avoir été parmi le trio de nomination. Une surprise encore plus grande d'avoir gagné le prix." L'autrice anglaise s'impose face à deux finalistes : l'Américain Daniel Clowes et la Française Catherine Meurisse.

L'autrice britannique avoue également que le Festival d'Angoulême est "très important" pour elle. Quand Gemma Bovery est sorti, elle s'est rendue au festival "C'est là que j'ai rencontré le monde de la BD. Avant ça, je travaillais toujours pour la presse anglaise", confie la dessinatrice. Posy Simmonds est également en ce moment à l'honneur au Centre Pompidou, à Paris, où une exposition lui est consacrée.