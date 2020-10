"Faites du rock avec Lucien" : Frank Margerin livre ses secrets de fabrication à travers une expo

Lucien, le rockeur à banane imaginé par Frank Margerin, s'expose à Rombas en Moselle. L'occasion pour le public de découvrir le processus de fabrication d'une bande-dessinée.

Depuis plus de 40 ans il accompagne des générations de Français. Lucien, le rockeur un peu loser né de l'imagination de Frank Margerin en 1979, fait son show à l'Espace Culturel de Rombas, en Moselle. À travers des planches inédites mais aussi des notes rédigées à la main, l'auteur et dessinateur de BD livre les secrets de fabrication des onze aventures de son héros.

Il est un peu ringard Lucien, un peu maladroit aussi, mais terriblement sympathique. Depuis plus de 40 ans, Lucien c'est le pote qu'on aimerait tous avoir. Ce côté "M. Tout le monde", Frank Margerin le revendique. Et si ses aventures l'ont conduit en Amérique et même transformé en Superman, son héros est avant tout un gars comme les autres : "On peut s'amuser de temps en temps à délirer, mais je n'en abuse pas trop parce que je veux que ce soit un personnage dans lequel on puisse s'identifier, qui soit un peu comme vous et moi."

La magie de la création

L'exposition montée à l'initiative de l'association L'empreinte du rock est une plongée dans l'œuvre de Margerin, Grand prix 1992 du festival de la BD d'Angoulême. Une oeuvre toute en rondeur, aussi bien au niveau du dessin que des dialogues toujours empreints d'un humour bon-enfant teinté de nostalgie. Car les aventures de Lucien, ce sont aussi celles du rock'n'roll. La banane et le Perfecto en sont les attributs.

Une des planches, avant colorisation et dialogue, qui montrent le processus de fabrication de Franck Margerin. (France 3 Lorraine / Franck Margerin)

De la première esquisse juste crayonnée à la planche finale en passant par les indications de dialogue, l'expo décrit le processus de création étape par étape. Un processus qui selon Margerin relève de l'alchimie : "Souvent au moment d'inventer une histoire, je ne sais pas ce que je vais raconter. J'improvise pas mal et les situations viennent comme ça, c'est un peu magique." Une magie sans cesse renouvelée : le prochain tome des aventures de Lucien est attendu pour 2022.

Faites du rock avec Lucien, exposition Frank Margerin, à l'Espace Culturel de Rombas en Moselle jusqu'au 25 octobre 2020.