"Cette série est un miroir tendu à notre société" : au festival Marseille Series Stories, le scénariste Jul présente la saison 3 de "50 nuances de Grecs"

À l'occasion de Marseille Series Stories, festival de séries inspirées d'œuvres littéraires, le scénariste et dessinateur Jul est venu rencontrer son public. Connu pour ses bandes dessinées, l'auteur s'est depuis quelques années essayé au dessin animé, non sans succès.

Diffusée en 2012, la série Silex and the City adaptée de sa BD, a réuni 1,3 millions de téléspectateurs sur la chaîne Arte, un record pour une série d'animation. Jul a continué sur cette lancée avec l'adaptation de sa BD 50 nuances de Grecs en série animée, dont la troisième saison sort le 12 décembre 2022 sur Arte.

Avec son humour grinçant et ses nombreux jeux de mots, Jul nous présente les dieux de l'Olympe façon XXIe siècle. "La Grèce c'est notre fondement et les mythes sont toujours très présents dans notre société, donc le lien entre les deux est facile à faire", raconte l'auteur. Avec un rythme effréné d'écriture, quatre mois pour écrire trente épisodes de trois minutes, Jul propose une relecture de l'actualité à l'aune des mythes antiques.

Dépeindre la société avec humour

Dans cette troisième saison, l'auteur injecte des problématiques contemporaines comme l'inceste, la fraude fiscale ou encore l'écologie. Il allie mythologie et pop culture pour raconter et moquer notre société actuelle. "Cette série a la vocation d'être une saga de notre monde d'aujourd'hui, un miroir tendu à l'actualité avec un recul historique", explique-t-il.

Autre particularité de 50 nuances de Grecs, la présence d'innombrables personnalités prêtant leur voix à des personnages. Sur chaque saison, près de 50 guests sont présents. "Ce casting permet de représenter tous les styles, du rappeur au professeur du Collège de France. Et au final ça nous ressemble, ça ressemble à la diversité de notre société", raconte le dessinateur. Et cela fait partie des petits plaisirs que l'on a à regarder la série : tenter de reconnaître qui se cache derrière ces voix très connues.

Bientôt sur grand écran

Pour l'auteur, le passage de la bande dessinée à l'animé implique forcément quelques changements. "Au départ, j'écrivais seul dans ma chambre et maintenant je dois travailler avec plus de 150 personnes, il faut s'adapter", plaisante-t-il. Ce transfert vers l'animé engendre aussi de nouvelles perspectives de création. "Il y a des codes de télé et de cinéma qui ne donnent rien du tout sur le papier. On a parfois besoin de musique, de rythme et de fluidité", ajoute-t-il.

Dans l'attente de signer une quatrième saison de 50 nuances de Grecs avec Arte, Jul termine son premier long métrage, Silex and the City, dont la sortie est prévue à l'automne 2023. Parmi les têtes d'affiches, Julie Gayet et François Hollande interpréteront un duo de personnages que l'on retrouvera ponctuellement tout au long du film. Pour Jul, ce long métrage constitue un véritable défi : "C'est risqué le cinéma en ce moment avec les gens qui vont de moins en moins en salles. Et si on ne fait pas d'entrées, c'est vraiment compliqué".