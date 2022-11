"Marseille Series Stories" : le festival de séries inspirées d'œuvres littéraires de retour avec des projections et des rencontres gratuites

Fan de séries et d'œuvres littéraires ? Du 17 au 20 novembre, le festival Marseille Series Stories organise des projections en avant-première de séries adaptées d'œuvres littéraires. Créé en 2020 à l’initiative du Département des Bouches-du-Rhône, le festival revient pour sa deuxième édition. Les différentes séries projetées au cinéma Pathé de la Joliette (Marseille) sont adaptées de romans, de bandes dessinées, ou encore de nouvelles. Toutes les projections sont ouvertes au public et gratuites sur réservation.

Le festival démarre jeudi soir avec une cérémonie d'ouverture où seront diffusés les deux premiers épisodes de la série The Man Who Fell to Earth d’Alex Kutzman et Jenny Lumet, une adaptation de L’Homme tombé du ciel, roman de science-fiction de Walter Tevis. Au total, huit séries ont été sélectionnées en compétition. Elles concourent pour quatre prix qui seront remis lors de la cérémonie de clôture le dimanche 20 novembre : Prix de la meilleure série adaptée d’une œuvre littéraire, Prix d’interprétation, Prix de la mise en scène et Prix du public. La cérémonie de clôture sera également marquée par la projection en avant-première du premier épisode de la série Mercredi de Tim Burton.

LE FESTIVAL MARSEILLE SERIES STORIES, C’EST BIENTÔT !

11 séries résumées en 2 min, c’est par ici https://t.co/iYf0EU5Wpo — Marseille Series Stories (@Festival_MSS) November 10, 2022

Rencontres, projections et ateliers

En plus des projections de séries, Marseille Series Stories propose des ateliers, des conférences mais aussi des rencontres avec certains auteurs et équipes des séries. Un moment d'échange avec le public est prévu avec le dessinateur et scénariste Jul. Il présente la troisième saison de sa série 50 nuances de Grecs diffusée sur Arte, dont les premiers épisodes sont diffusés en avant-première. L'équipe de la série espagnole de Nando López, La edad de la Ira ("L’âge de la colère") est également présente à l'occasion de la projection des deux premiers épisodes de la série.

Dans une visée éducative, plusieurs ateliers à destination du jeune public ont été mis en place : des ateliers d’adaptation d’œuvres littéraires pour les enfants, des projections débats à destination des collégiens et un concours d’écriture. Des tables rondes sont également organisées pour les professionnels afin de créer un espace de dialogue entre la production audiovisuelle et l'édition littéraire, propice à l’émergence de nouveaux projets.

Marseille Series Stories. Du 17 au 20 novembre 2022. Gratuit. Réservation des projections, masterclass et ateliers sur le site de l'événement.