Le Petit Palais explore l'art urbain pour la première fois dans l'exposition temporaire "We are here"

A l'entrée de l'exposition We are here, un spray de peinture surdimensionné signé D*Face donne le ton. Pour la première fois, le Petit Palais invite des artistes d’art urbain à glisser leurs créations au milieu des statues antiques, des scènes de bataille de Delacroix et du mobilier Louis XV. Près de 200 œuvres sont signées par des artistes majeurs du mouvement Street art, dont des stars de la discipline. Elles dialoguent avec les collections classiques du musée parisien, une balade surprenante et gratuite qui ravit le public.

Shepard Fairey, Invader, D*Face, Seth, Cleon Peterson, Hush, Swoon, Vhils, Inti, Add Fuel ou encore Conor Harrington signent une entrée remarquée aux côtés des maîtres des siècles précédents comme Monet, Renoir ou encore Cézanne.

L'exposition We are here au Petit Palais à Paris L'exposition We are here au Petit Palais à Paris (France 3 Paris Ile-de-France)

L'art d'hier mêlé à celui de demain

L'expression We are here, titre de l'exposition, est utilisée comme un slogan évoquant l'affirmation. Elle revendique la visibilité et la légitimité du mouvement Street Art, reconnu depuis les années 2000 comme une forme d'art à part entière. La scénographie immersive de l'exposition invite le public à plonger dans toute sa diversité et sa richesse avec notamment les alias d'Invader voyageant au-dessus des toiles de maîtres classiques.

Les papillons et les sculptures ailées de D*Face, la star anglaise de l'art urbain, sont aussi essaimés dans les espaces de l'exposition. Depuis l'ouverture de We are here, la salle ne désemplit pas. "C'est surprenant. Cela tranche vraiment. Il y a le côté épuré et quand on arrive là il y a énormément de couleur. C'est très sympa", s'exclame un couple en visite. "Ça apporte un peu de la modernité", ajoute un autre visiteur.

Un clin d'œil du Petit Palais à son histoire

Cette balade artistique s'achève dans la salle Concorde. Les anciennes toiles ont été enlevées pour laisser place aux 161 œuvres d'artistes venus des quatre coins du monde. Elles sont accrochées à touche-touche comme on le faisait au XIXe siècle. Un clin d'œil du Petit Palais à son histoire passée.

C'est dans ce lieu qu'a été créé le Salon d'Automne appelé également le Salon des Refusés au tout début du 20e siècle, pour exposer les avant-gardistes, à l'image d'Edouard Manet exclu des cercles académiques. Des siècles plus tard, l'institution bouscule encore les codes en ouvrant ses portes aux Street artistes afin de valoriser leur histoire tout en assumant une nouvelle forme de modernité.

"We are here" au Petit Palais jusqu'au 17 novembre 2024, avenue Winston Churchill 75008 Paris. Tel : 01 53 43 40 00. Entrée libre. Du mardi au dimanche de 10h à 18h.