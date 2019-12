Eurozapping : le Nobel de littérature remis sous les huées ; Banksy dédicace sa dernière oeuvre aux SDF

Après des semaines de polémique, Peter Handke a reçu le prix Nobel mardi 10 décembre. L'écrivain autrichien était attaqué pour avoir soutenu sans états d'âme les Serbes pendant la guerre en ex-Yougoslavie. La cérémonie a provoqué des manifestations à l'extérieur de l'académie suédoise. Des centaines de personnes sont venus fustiger ce prix Nobel de littérature, qu'elles jugent indigne.

Coup de folie meurtrier en Tchéquie

Une fusillade mortelle dans un hôpital de Tchéquie. Six personnes ont été tuées et trois blessées dans un hôpital de l'est du pays. Le suspect a été retrouvé mort plus tard. Il s'est suicidé. L'assaillant, un maçon, aurait évoqué une maladie grave et a affirmé que personne ne voulait le soigner.

Un nouveau Banksy découvert au Royaume-Uni. Le mystérieux artiste a dessiné des rennes tirant les bancs où dorment les SDF à Birmingham. L'oeuvre a été vandalisée avec un nez rouge sur chaque cervidé puis mise sous plastique pour la postérité.

