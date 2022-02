L’incroyable destin de deux chefs-d'œuvre de la sculpture française, de retour à Versailles grâce à la République d'Angola

De longues recherches ont permis de retracer l'itinéraire singulier de ces œuvres commandées par deux rois, Louis XIV et Louis XV, et qui vont enfin rejoindre les collections du château de Versailles.

(© Château de Versailles / C. Fouin)

Dès ce week-end les Français pourrons découvrir à Versailles deux chefs-d’œuvre de la sculpture du XVIIIe siècle commandés par Louis XIV et Louis XV, et devenus propriété de l’Angola. L’épilogue d’un itinéraire singulier pour ces œuvres majeures.





L'oeuvre Zéphyr, Flore et l’Amour (commencé en 1713 par Philippe Bertrand et René Firmin puis achevé en 1726 par Jacques Rousseau) a été commandée par Louis XIV pour les jardins du Grand Trianon. L’arrivée ce week-end à Versailles de ce groupe concrétisera l’un des derniers rêves de Louis XIV, qui ne vit exposé dans ses jardins que la version préparatoire de cette sculpture.





Quant à l’Abondance, oeuvre majeure que Lambert Sigisbert Adam exécuta entre 1753 et 1758, elle est une commande de Louis XV pour sa résidence de Choisy.





De l'hôtel particulier des Rothschild à l'ambassade de l'Angola

Ces deux ensembles de groupes sculptés furent vendus en 1881 et acquises par les frères Alphonse et Edmond de Rothschild pour leur mythique hôtel parisien de la rue de Saint-Florentin.

Plusieurs documents d’archives, dont un album de photographies inédites, permettent d’évoquer le sort de ces deux sculptures spoliées sous l’Occupation. Restituées après la guerre à la famille, ces œuvres furent placées dans le jardin de l’hôtel Ephrussi de Rothschild, qui devint en 1979 le siège de l’Ambassade de l’Angola en France.



Ces deux sculptures, si longtemps conservées en mains privées, étaient un peu oubliées jusqu’à ce que leur identification, en 2018, amène à retracer leur passé prestigieux.

Un don de L'Angola concrétisé le 4 février 2022



Considérant la valeur historique et artistique des deux œuvres conservées dans les jardins de la Résidence de l'Ambassade à Paris ainsi que les efforts déployés par le château de Versailles pour reconstituer son patrimoine artistique, la République d'Angola a décidé d'en faire don à la France pour qu’elles rejoignent les collections du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon. La signature aura lieu vendredi après-midi en présence de la Ministre de la culture Roselyn Bachelot





Une exposition à Versailles



L'exposition Chefs-d'oeuvre retrouvés s'attachera à replacer Zéphyr, Flore et l'Amour, et l'Abondance dans leur contexte de création et d'inspiration. Elle mettra également en lumière leur destin singulier : de la commande royale à leur entrée aujourd'hui dans les collections nationales.