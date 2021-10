Le David du pavillon italien à l'Exposition universelle de Dubaï a-t-il été censuré ?

Une réplique de la sculpture de David par Michel-Ange fait beaucoup paler d'elle à l'exposition universelle Expo 2020 qui a ouvert ses portes la semaine dernière à Dubaï. Des responsables du pavillon italien ont assuré le 7 octobre que la statue n'avait pas été censurée par les Emirats arabes unis, malgré une scénographie cachant le bas du corps nu à la majorité des visiteurs.

Le public n'a accès qu'à la tête et au torse du David

Des médias italiens avaient critiqué la façon dont la sculpture de 5,20 mètres de haut et réalisée en résine acrylique, réplique d'un chef d'oeuvre de la Renaissance sculpté dans le marbre entre 1501 et 1504, est présentée sur deux niveaux dans le pavillon de l'Italie, pointant du doigt les organisateurs émiratis, accusés d'une forme de censure.



Le public n'a en effet accès qu'au premier étage, d'où seuls la tête et le torse sont visibles, tandis que le rez-de-chaussée, laissant voir la partie basse du corps, est réservé aux VIP et autres visiteurs institutionnels.

Seul le haut de la réplique en résine du David de Michel-Ange est visible pour le grand public, au pavillon italien de l'Exposition universelle Expo 2020 de Dubaï (Emirats Arabes Unis). (KAMRAN JEBREILI/AP/SIPA / SIPA)

Cette disposition "permet aux visiteurs de regarder (...) David les yeux dans les yeux", ont argué les organisateurs du pavillon dans un communiqué. Et selon eux, la présence d'officiels émiratis lors de l'inauguration de la statue en avril est bien "la preuve qu'aucune forme de censure n'a été imposée".

Seules les VIP peuvent admirer la partie basse

Pour le directeur artistique du pavillon Davide Rampello, il s'agit de découvrir la statue d'une "perspective plus introspective" que l'originale qui se trouve dans la Galleria dell'Accademia de Florence, en Italie.



Les organisateurs ont par ailleurs fait état de réunions quotidiennes au rez-de-chaussée auxquelles participent des personnalités de haut niveau qui peuvent "observer la partie basse de la statue totalement exposée" au regard.



Reportée d'un an, l'exposition universelle 2020 de Dubaï, la première de l'histoire à être organisée au Moyen-Orient, a ouvert ses portes la semaine dernière, après une cérémonie d'ouverture empreinte de faste.