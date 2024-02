Italie : à Florence, les images étonnantes de la toilette du "David" de Michel-Ange

Même l’une des statues les plus célèbres du monde, symbole de la ville de Florence et de la Renaissance, n’échappe pas à la poussière. Tous les deux mois, le jour de fermeture hebdomadaire de la Galerie de l’Académie est utilisé pour un nettoyage complet du David de Michel Ange. Et il faut bien une journée pour nettoyer entièrement ce géant de marbre de 5 mètres 17 de haut, socle compris.

Une fois tous les deux mois, Eleonora Pucci est chargée de nettoyer le "David" de Michel-Ange, au musée de l’Académie de Florence. (BRUNO DUVIC / RADIO FRANCE)

Sur un échafaudage mobile de six mètres de haut, c'est un petit bout de femme, de la taille d'un tibia de David, qui est la seule à pouvoir approcher la sculpture : Eleonora Pucci, restauratrice et spécialiste des œuvres en pierre. Pour le nettoyage, pas d'eau, pas de produit ni de technologie dernier cri non plus : même elle ne peut pas toucher le marbre de Carrare dans lequel a été sculpté l’homme symbole de la beauté virile. "Elle commence par le haut, en utilisant des pinceaux très doux, à poil synthétique, qui attirent la poussière. La poussière est ensuite absorbée par un aspirateur, sans qu'il ne touche le marbre", décrit Cecilie Hollberg, la directrice de la Galerie de l’Académie. Un aspirateur que la restauratrice porte comme un sac à dos, sur ses épaules.

La poussière transportée par les visiteurs

C'est la chevelure du David qui demande le plus de temps. Dans les boucles du jeune homme, se glissent plus d’impuretés – voire même quelques petites toiles d'araignée – que sur les parties lisses. Cela fait pourtant plus de 150 ans que David n’est plus à l’air libre. La statue que l’on voit sur la place de la Seigneurie, à deux pas du Ponte Vecchio, à Florence, est une copie. C’est en 1873 que l’original de l'homme à la fronde a été transféré dans la Galerie de l’Académie, construite pour lui et même autour de lui. Une verrière met en valeur ses courbes parfaites.

Le nettoyage bimestriel est aussi l'occasion d'un examen minutieux de la statue, pour vérifier l'état du marbre. (BRUNO DUVIC / RADIO FRANCE)

Mais alors, d'où vient cette poussière ? "Ce sont les visiteurs du musée qui transportent cette poussière sur eux. En 2023 nous avons eu plus de deux millions de personnes, qui transportent chacun même une toute petite saleté", explique Cecilie Hollberg. Entre 3 500 et 10 000 personnes viennent admirer ce colosse de marbre chaque jour. La surveillance des lieux passe aussi par des capteurs de température et d’humidité.

"Le rythme d'un nettoyage tous les deux mois nous a semblé être le bon, en fonction du nombre de visiteurs. Et depuis que nous avons un nouveau système de climatisation, avec de nouveaux filtres, nous avons beaucoup moins de poussière." Cecilie Hollberg, directrice de la Galerie de l'Académie de Florence à franceinfo

La toilette est enfin l’occasion d’un examen très attentif de la sculpture. Elenora multiplie les photos qu’elle comparera avec celles prises lors du nettoyage précédent. La moindre trace de porosité ou de fragilité du marbre est traquée, notamment au niveau des chevilles. David, même s’il a des abdos impeccables, pèse tout de même plus de cinq tonnes. Et le bloc de marbre, unique, dans lequel il a été sculpté comportait quelques défauts, ce n’est pas Michel Ange lui-même qui l’avait choisi. Mais la directrice de l’Académie l’assure : à plus de 500 ans, David semble le jeune homme parfait qu’il symbolise depuis la Renaissance.