Pour son Festival du Merveilleux, le Musée des Arts Forains replonge dans les Années folles

Comme un pied de nez à l'Histoire. Alors que la France et le monde traversent une crise sanitaire sans précédent, le Musée des arts forains a décidé de fêter le centenaire des Années folles. A travers son Festival du merveilleux, le musée célèbre l'insouciance et la légèreté de cette période d'entre deux guerres. FTR

Sur la scène installée dans l'un des quatre espaces thématiques du Musée des Arts Forains, une danseuse entame un Charleston endiablé. Bienvenue dans les Années folles ! Pour la 11e édition de son Festival du Merveilleux, le musée installé depuis vingt ans dans les anciens chais de Bercy, a donc choisi de prendre le contre-pied de la période tendue que nous traversons en se replongeant dans l'une des époques les plus festives de notre histoire. "On avait échappé à des malheurs (ndlr : la première guerre mondiale) et on se sentait libres. Il n'y avait pas d'ambition, il y avait simplement l'envie de vivre", explique Jean-Paul Favand, le fondateur du musée. "Tout ce que j'espère, c'est qu'on revive les Années folles et qu'ici, j'allume la mèche !"

Des pièces inédites exposées comme cette coiffe portée par Joséphine Baker à New York. (France 3 Paris-Ile-de-France / R. Duroselle)

Et dans le rôle de la meneuse de revue, la star de l'année : Joséphine Baker. L'artiste récemment panthéonisée est le fil rouge de l'exposition consacrée aux Années folles. Des costumes de scène, des affiches et quelques pièces exceptionnelles à l'image d'une impressionnante coiffe de plumes roses portée par l'artiste à New York, ont été sorties des réserves du musée. Toutes les demi-heures, un spectacle initie les visiteurs aux danses de l'époque (Charleston, claquettes...), le tout sur un air d'orgue mécanique qui fleure bon les fêtes foraines d'antan. Pour les plus jeunes (et les grands aussi !) les vieux carrousels - dont certains ont plus de cent ans ! - reprennent du service.

Dans le respect des nouvelles règles sanitaires

Accessible habituellement uniquement sur rendez-vous, le Musée des Arts Forains compte accueillir 30 000 personnes jusqu'à la fin des fêtes. Une affluence dans le strict respect des règles sanitaires : port du masque obligatoire dès 12 ans (et recommandé pour les plus jeunes), pass sanitaire requis, et jauge en accord avec les dernières annonces gouvernementales. Avant même l'allocution de Jean Castex, le musée avait en effet fixé sa jauge à 1500 personnes (contre 2000 autorisées par le protocole sanitaire).

Le Festival du Merveilleux au Musée des Arts Forains, jusqu'au 2 janvier 2022 aux Pavillons de Bercy à Paris. 18,80 euros pour les adultes et 12,80 euros pour les enfants de 5 à 11 ans.