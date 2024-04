Yann Arthus-Bertrand vadrouille de ville en ville pour continuer à enrichir sa grande fresque de portraits des Français

Dans son tour à travers la France, le photographe Yann Arthus-Bertrand a posé son studio photo itinérant à Albertville, en Savoie. "Envoyez-moi de l'amour !", lance-t-il derrière son objectif. Pour cette séance photo, pas de mannequin ou de tenues luxueuses, seulement des citoyens dans toute leur simplicité.

Ils sont avocats, ouvriers, bénévoles dans une association, randonneurs, médecins et infirmières du Samu, et tous ont souhaité prendre la pose. "On comprend que les choses sont organisées pour révéler le plus de beauté possible, c'est ça qui nous touche", confie un participant.

"Moi qui ai cherché la beauté toute ma vie, la vraie beauté se trouve dans les visages des gens, dans leurs expressions, bien plus que dans le décor d'une belle montagne. C'est puissant." Yann Arthus-Bertrand, photographe

Depuis quelques mois, le photographe connu pour ses paysages vus du ciel s'est lancé dans un projet fou : celui de photographier des dizaines de milliers de Français tels qu'ils sont pour réaliser un grand album de la diversité. Plus de 15 000 personnes ont déjà pris la pose devant l'objectif de son appareil.

Et rien n'est laissé au hasard. Avant chaque photo, un minutieux travail de composition est nécessaire. Accompagnés de leurs collègues, et même de leurs animaux de compagnie, ils sont venus vêtus de leurs habits de travail ou de leurs tenues du quotidien pour participer au projet du photographe, qui consiste à constituer une fresque sociale de la France.

Le projet, intitulé Les Français et ceux qui vivent en France, ne se limite pas à un simple portrait. Yann Arthus-Bertrand a une vision bien plus vaste. "J'ai l'impression que c'est la masse qui va créer une véritable œuvre. J'aime me comparer au photographe de village, celui qui capture des images qui resteront accrochées à la cheminée, celles que tu gardes en souvenir toute ta vie", explique l'artiste.

En capturant l'image de différents métiers à travers le pays, il célèbre la richesse et la variété des professions qui font la société française. De l'avocat au paysan, du médecin au facteur, chaque métier est une pièce essentielle de l'ensemble, contribuant à tisser la toile complexe de la vie quotidienne.

Yann Arthus-Bertrand capture des portraits de familles professionnelles, comme celle des avocats. (FRANCE 3)

Un ouvrage et une exposition itinérante verront le jour. Mais Yann Arthus-Bertrand souhaite également rendre accessible à tous, sur son site internet, la totalité des photos prises lors de sa tournée.

Ces clichés pris dans plus de 30 villes composeront le portrait d'un immense album de famille des Français.

Yann Arthus-Bertrand tire le portrait de famille des français et la variété de leurs professions. (France 3 Alpes : V. Habran / J. Ducrot / G. Neyret)

Les prochaines séances de sa tournée dans l'Hexagone : Bordeaux du 10 au 12 mai, Saint-Brieuc du 28 au 30 mai, Lons-le-Saunier du 29 et 30 juin et Martigues du 25 au 28 juillet.