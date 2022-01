Yann Arthus-Bertrand, une vie à photographier les évolutions du monde

Depuis plusieurs décennies, Yann Arthus-Bertrand observe la Terre et capture dans son objectif des clichés qui ont fait le tour du monde. Le photographe est l’invité du 23h de Franceinfo.

La planète bleue, il l’a vue changer en plusieurs décennies. Et ses évolutions, il les a partagées dans plusieurs albums de photos. Une biographie, intitulée Legacy, publiée aux éditions de La Martinière, est consacrée au combat de sa vie. "La Terre est toujours aussi belle", relève Yann Arthus-Bertrand qui déplore néanmoins "notre addiction au pétrole". "Quand j’ai fait le film Home on consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd’hui on en consomme 100 millions", ajoute-t-il à ce titre.

Un défi gigantesque

"On s’apperçoit qu’une catastrophe aux îles Tonga déclenche une marée noire à l’autre bout du globe", analyse quant à lui François Siegel, co-fondateur de la revue We Demain. Autrement dit, un défi gigantesque s’annonce pour les États qui devront réduire leurs émissions d'énergies fossiles pour atteindre la neutralité dans des échéances qui s'amenuisent.