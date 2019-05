Retour sur la photo qui a fait basculer la guerre du Vietnam

C'est une photo qui a fait basculer une partie de l'opinion américaine concernant la guerre du Vietnam. Une enfant courant nue et brûlée après un bombardement au napalm le 8 juin 1972. 47 ans plus tard, la fillette d'alors et le photographe nous emmènent derrière l'image qui fait partie de l'une des 100 photos de l'histoire. Depuis, la petite villageoise appelle d'ailleurs le photographe "mon sauveur, mon oncle".

"En 1972, sur la route nationale 1, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais lui était là au bon moment, au bon endroit", confie Kim Phuc. Elle raconte comment le bombardement au napalm, par erreur dans une zone civile, a provoqué des brûlures sur tout son corps. "Mes vêtements avaient brûlé sur moi. Je ne m'étais pas déshabillée", raconte-t-elle. Nick Ut lui est là pour le compte d'Associated Press, il remplace comme photographe son frère, mort dans un autre bombardement.

La petite fille retrouvée dans une morgue

"J'ai regardé dans mon objectif et j'ai vu tous ces enfants courir (...) Je n'ai pas fini ma pellicule. J'ai posé tout mon matériel dès que j'ai vu son bras, et surtout sur son dos", se rappelle le photographe. Il asperge la petite fille d'eau et l'aide avec son confrère britannique. Il l'emmène à l'hôpital alors qu'elle s'était évanouie. C'est après qu'il développe le cliché, qui a failli ne jamais être publié. En effet, le rédacteur en chef à Saïgon (Vietnam), ne veut pas d'une photo où l'on voit une fille nue.

Mais la direction à New York (États-Unis) choisit de l'utiliser en arguant qu'"on n’avait jamais vu une photo aussi forte de la guerre du Vietnam". Nick Ut recevra le Prix Pulitzer. Quant à Kim Phuc, elle est retrouvée in extremis à la morgue par le journaliste britannique présent lors du bombardement. Il remue ciel et terre pour la faire transférer dans un hôpital américain où elle sera sauvée.

