Réseaux sociaux : des influenceurs attirent de nouveaux visiteurs dans les musées

Les influenceurs culture sont en train de se faire une place dans l’univers de l’art. Ils sont de plus en plus suivis sur les réseaux sociaux. Ils multiplient les collaborations avec les musées et les galeries, permettant à ces établissements d’attirer un public plus jeune.

Dans une galerie d’art située dans le IIIe arrondissement de Paris, lors d’une avant-première, des influenceurs culture sont présents parmi les journalistes. Ce sont des internautes qui partagent leur passion de l’art sur les réseaux sociaux et chacun le fait à sa façon. Les institutions culturelles comptent désormais sur eux pour promouvoir leurs expositions. C’est une pratique qui s’est développée depuis trois ans.



Un autre public, plus jeune

Mais en quoi consiste leur activité ? Antoine Vitek, qui a créé le compte "Culturez-vous", est présent sur internet depuis 10 ans. Il en a fait sa profession et gagne sa vie avec ses vidéos et cumule plus de 260 000 abonnés. "Je prends des notes sur le tableau", indique-t-il. C’est un résultat ludique qui détonne des articles de presse et qui touche un autre public, plus jeune. Aujourd’hui il fait cela de sa propre initiative mais parfois ce sont les musées qui lui passent commande contre rémunération.