Photo Hebdo : l’actualité de la semaine en images

Qu’est-ce que la liberté ? Une statue, ou un espoir symbolisé par une bannière étoilée. Le rêve américain de cet homme, que l’on voit sur le premier cliché, sombre dans les eaux du Rio Grande. Comme lui, des milliers de migrants, majoritairement haïtiens, tentent de passer du Mexique aux États-Unis, en vain. Être libre, c’est aussi pouvoir dire non. À Boston, des femmes en robe de mariée ont demandé à l’état du Massachusetts ont demandé de mettre fin aux mariages des enfants.

Les arbres californiens incendiés

200 000 mineurs ont ainsi été mariés aux États-Unis dans les dernières années. Le troisième cliché nous dévoile que dévoiler sa flamme n’a parfois rien de romantique. Ici, on aperçoit la Californie sous les flammes. Quelque un des 2 000 arbres, parmi les plus volumineux du monde, y partent en fumée. D’autres arbres, à 10m de profondeur, sont observés sous la Méditerranée, dans les eaux chypriotes. Un musée végétal réservé aux plongeurs, et imaginé par un artiste britannique.