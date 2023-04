L’Afghanistan avant les talibans dans l’objectif du photographe Ishaq Ali Anis, réfugié à Besançon

Interprète pour les médias étrangers et photographe, Ishaq Ali Anis a dû fuir l’Afghanistan. Réfugié dans le Doubs, il expose ses photos de son pays avant le retour au pouvoir des talibans. A découvrir jusqu’au 30 avril 2023 à la Galerie de l’ancienne poste de Besançon.

En 2021, après le retour des talibans au pouvoir, Ishaq Ali Anis, avec l’aide de l’armée française arrive dans l’hexagone comme réfugié politique. Bien qu’il ait aussi photographié la guerre, les attentats terroristes, ce qu’il a voulu montrer avec cette exposition, c’est le visage d’un pays avant le chaos : "Dans les médias, il y a beaucoup de reportages sur la guerre, la pauvreté, la misère en Afghanistan et là, on a imprimé des photos de la vie quotidienne, la vie normale. Là, c’est une photo que j’ai prise dans le campus de l’université de Kaboul. Les étudiants lisent leur livre pour se préparer pour les examens".

Transmettre une histoire

Des visages souriants, des paysages, de la couleur, de la joie parfois, loin de la terreur, même si l'on découvre aussi des clichés de l’exode de milliers d’Afghans dans les jours qui suivirent la prise de pouvoir des talibans. Des photos émouvantes pour les visiteurs. "Grace à elles, on voit ce qu’il a vécu, on sait ce qu’il s’est passé, et ça aide à transmettre une histoire au final", témoigne une jeune femme.

Sous chaque photo, la légende est écrite en langue persane. Un parti-pris du photographe qu’il explique aux visiteurs du jour : "Quand je suis arrivé en France, la langue française, comme la langue perse qui est très compliquée pour vous, c’était très compliqué pour moi". L’exposition a été organisée grace à l’association de photographie bisontine Grain d’Pixel.

Ishaq Ali Anis – Exposition "Afghanistan-Réfugié" – jusqu’au 30 avril 2023 – Galerie de l’ancienne poste, 98 Grande rue 25000 Besançon – Entrée libre