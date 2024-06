À Landerneau, une exposition dévoile les multiples visages d'Henri Cartier-Bresson

300 clichés en noir et blanc du photographe français sont exposés jusqu'au 5 janvier 2025 à l'espace culturel Hélène et Michel-Edouard Leclerc.

Il n’y a pas un seul, mais bien plusieurs Henri Cartier-Bresson (1908-2004). C'est à partir de ce constat que le Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la Culture de Landerneau (Finistère) a choisi de construire sa nouvelle exposition.

Pour cette première rétrospective de l’artiste en Bretagne, les commissaires ont réuni près de 300 photos. Un parcours engagé à découvrir jusqu'au 5 janvier 2025.

Expo Henri Cartier Bresson à Landernau à l'espace Culture E. Leclerc (France 3 Bretagne : S. Ben Cherifa / R. Massini / E. Kermarrec / J. Abgrall)

Fondateur de la prestigieuse agence Magnum en 1947, le nom d'Henri Cartier-Bresson est synonyme de photoreportage. De l'influence du surréalisme à ses voyages en Afrique, en Italie et au Mexique, il s’engage en politique, auprès des communistes, pour faire barrage à la montée du fascisme en Europe à la fin des années 1930. "Henri Cartier-Bresson, c'est dans le monde entier le photographe le connu. C'est un témoin de 70 ans de la société, de ce qui se passe en France et à l'international et c'est aussi une personnalité attachante que l'on ne connaît pas", raconte Michel-Edouard Leclerc.

"L'œil du siècle"

"L’appareil photographique est pour moi un carnet de croquis, l’instrument de l’intuition et de la spontanéité, le maître de l’instant qui, en termes visuels, questionne et décide à la fois. Pour 'signifier' le monde, il faut se sentir impliqué dans ce que l’on découpe à travers le viseur", disait Cartier-Bresson à propos de son approche de la photographie.

Celui qui fut surnommé "l'œil du siècle" regardait le monde avec toujours la même curiosité et la même exigence du cadre. "Il est connu pour avoir réalisé des images fameuses comme la personne qui saute au-dessus d'une flaque derrière la gare Saint-Lazare, en Espagne ou en Italie et puis on a ajouté des images moins connues", explique Clément Chéroux, commissaire de l'exposition.

"Derrière la gare Saint-Lazare", photo d'Henri Cartier-Bresson, 1932. (PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/MAXPPP)

Du Paris géométrique de l'après-guerre au Cuba des années 1960, Cartier-Bresson a connu tous les soubresauts du XXe siècle captant toujours l'instant décisif. Une partie de l'exposition pointe les débuts de la société de consommation où la photographie illustre les contradictions et des frustrations.

Cartier-Bresson par les autres

À côté des célèbres clichés, le parcours est rythmé de nombreux portraits du photographe au travail. Bien qu'il fût très discret, beaucoup de professionnels ou d’amateurs qui le croisaient occasionnellement l’ont ainsi photographié, le plus souvent contre son gré.

Exposition Henri Cartier-Bresson à Landerneau. (FRANCE 3 BRETAGNE)

Ces différents portraits permettent de découvrir les différents visages de l'artiste à différentes époques de sa vie. "Il s'agissait d'incarner le photographe en montrant que le jeune homme proche du groupe surréaliste dans les années 1930 n'était pas le même que celui qui photographiait Mai 68 presque 40 ans plus tard", détaille encore Clément Chéroux.

Exposition Henri Cartier-Bresson au Fonds pour la culture Hélène et Edouard Leclerc de Landerneau jusqu’au 5 janvier 2025.

Horaires : ouvert tous les jours de 10h00 à 18h00

Tarifs : 10 et 7€