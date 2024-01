500 000 photographies du journal Libération données aux Archives nationales, à Paris

Plusieurs centaines de cartons contenant de précieux trésors. Cette livraison est atypique, elle contient une partie de l'héritage de Libération. Plus de 500 000 photographies accumulées entre les années 1970 et 2000. Un fond inestimable qui passe désormais dans les mains des Archives nationales, grâce à un don du journal, fin décembre. Une transmission à l'occasion des 50 ans du quotidien, fondé le 11 novembre 1973.

Le travail est encore long, il faut trier et entreposer ces archives dans les meilleures conditions. "Certaines boîtes sont arrivées dans des cartons assez humides et il y a un risque de moisissures. D'autres cartons sont déchirés et il faut les changer", explique Elis Dentresangle, membre de la mission photo. Une partie des clichés doivent aussi être calés dans leurs contenants pour éviter qu'ils ne s'abîment en s'affaissant avec le temps.

La réception d'un tel fonds photographique nécessite plusieurs années pour réussir à le classifier et à le mettre à disposition du grand public. - (FTV / E. Ferret / O. Floriane / S. Samuel / P.-M. Noublanche)

Ces photographies retracent toutes sortes de sujets qui ont marqué l'actualité, au cours des cinq dernières décennies. Notamment des images des manifestations pour la défense des droits des femmes, dans les années 1970 à Paris, ou encore un portrait de la jeune Anne Hidago. Le journal Libération est connu pour le soin qu'il apporte à ses choix photographiques depuis sa création.

"On peut trouver de tout, des blessés d'un accident d'avion aux photos des élections législatives", explique Marine Garnier, archiviste du département de la Justice et de l'Intérieur. Certains clichés portent la signature de photographes célèbres comme Raymond Depardon, fondateur de l'agence Gamma et réalisateur de documentaire.

Des clichés politiques parmi la large collection donnée par le journal Libération. (FTV / E. FERRET / O. FLORIANE / S. SAMUEL / P.-M. NOUBLANCHE)

Cette collection photographique sera mise à disposition du public une fois le travail d'archivage terminé. Il rejoindra les 32 fonds existants d'organes de presse, construits grâce aux dons, comme ceux du Parisien et du Monde. Une longue opération qui peut prendre plusieurs années.

Pour patienter d'ici là, il est possible de découvrir une cinquantaine de clichés dans une exposition gratuite aux Archives nationales, jusqu'au 18 février.

Exposition "50 ans dans l'œil de Libé", jusqu'au 18 février, cour d'honneur de l'hôtel de Soubise, Paris.