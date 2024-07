Royaume-Uni : deux activistes jugées coupables d'avoir dégradé les "Tournesols" de Van Gogh

Deux militantes écologistes du groupe Just Stop Oil ont été déclarées coupables de dégradations jeudi 25 juillet après avoir jeté de la soupe à la tomate sur le chef-d’œuvre de Van Gogh les "Tournesols" à la National Gallery à Londres.

Anna Holland et Phoebe Plummer, toutes deux âgées de 22 ans, ont été déclarées coupables à la Southwark Crown Court de Londres. Leur peine sera prononcée le 27 septembre. Le 14 octobre 2022, elles avaient toutes deux mené cette action spectaculaire qui n'avait que très légèrement endommagé le cadre entourant l'œuvre de 1888, protégée par une vitre.

"Qu'est-ce qui vaut le plus, l'art ou la vie ?"

A l'époque, Just Stop Oil demandait l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier au Royaume-Uni, une démarche dans laquelle s'est engagée le nouveau gouvernement travailliste. Le groupe demande désormais l'arrêt des énergies fossiles d'ici à 2030.

Portant des t-shirts avec l'inscription "Just Stop Oil", les deux jeunes femmes avaient projeté le contenu de deux boîtes de soupe en conserve sur l'œuvre. Après s'être collée à un mur, l'une d'elles, Phoebe Plummer, avait lancé: "qu'est-ce qui vaut le plus, l'art ou la vie ?". "Est-ce que vous vous préoccupez plus de protéger un tableau que de protéger notre planète et ses habitants ?" avait-elle demandé.

Depuis cette action, d'autres militants écologistes ont visé d'autres œuvres d'art à la renommée internationale, y compris la Joconde, au musée du Louvre à Paris, dont la vitre blindée a été aspergée de soupe.