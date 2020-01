Rêves d'Afrique

C'est à Dakar que les rêves s'exposent. "Prête-moi ton rêve" est une exposition panafricaine et itinérante. On y trouve les oeuvres d'une trentaine d'artistes, eux aussi africains. Reportage France24 - et visite guidée - avec Sarah Sakho, Elimane Ndao, et Léo Paichard.