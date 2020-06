Giverny : les jardins de Claude Monet rouverts au public

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La maison et le jardin de Claude Monet, à Giverny (Eure), vont rouvrir leurs portes au public dès lundi 8 juin. Un lieu qui en ce moment n'accueille que les jardiniers qui s'affairent à entretenir ce lieu prisé des touristes. "En fait, on voit le jardin comme Monet le voyait à l'époque", explique Jean-Marie Avisnard, chef jardinier des Jardins Claude Monet. "Ceux qui vont avoir la chance de visiter le jardin le verront dans de très bonnes conditions", assure-t-il.

Se retrouver dans un tableau de Monet

Les connaisseurs disent aussi que peu importe l'époque de l'année, la visite est toujours un émerveillement. "Tout le jardin est fait de manière à ce qu'à n'importe quelle saison où on passe, on ait quelque chose de nouveau à voir", indique le jardinier. Il s'agit toujours ici de se retrouver dans un tableau de Monet. Désormais, pas de billets en vente sur place, il faut réserver. Il y aura aussi un sens de visite et une fréquentation divisée par cinq.

