Espagne : deux militantes écologistes se collent la main sur des cadres de Goya au musée du Prado

Les deux militantes, qui n'ont pas abîmé les tableaux, ont été interpellées et placées en garde à vue.

Une nouvelle action pour dénoncer l'inaction des autorités face au réchauffement climatique. Deux militantes écologistes se sont collé la main, samedi 5 novembre, sur le cadre de tableaux du peintre Francisco Goya, au musée du Prado à Madrid, a annoncé la police espagnole. Sans abîmer les tableaux, elles ont tagué "+1,5°C" sur le mur entre les deux peintures, en référence à l'objectif de réchauffement climatique fixé dans l'accord de Paris.

Les deux militantes ont été interpellées et placées en garde à vue, selon la police. Dans une vidéo relayée par le collectif écologiste Futuro Vegetal, on aperçoit les deux activistes la main fixée chacune sur un tableau, dans l'une des salles du musée, avant d'être prises en charge par des responsables de la sécurité du musée. Les deux peintures visées sont La Maja nue et La Maja vêtue.

ÚLTIMA HORA



Nos pegamos a “Las Majas” de Goya en el Museo Del Prado.



La semana pasada la ONU reconocía la imposibilidad de mantenernos por debajo del límite de aumento del Acuerdo de París de 1.5° de temperatura media respecto a los niveles preindustriales. pic.twitter.com/0buAMbeziJ — FuturoVegetal (@FuturoVegetal) November 5, 2022

Cette action est "un signe de protestation" face à "la hausse de la température mondiale, qui va provoquer un climat instable avec de graves conséquences sur toute la planète", a réagi le collectif Extinction rebellion. Cette action fait suite à plusieurs autres de ce type menée par des militants du climat, qui ont pris pour cible des œuvres d'art dans plusieurs villes d'Europe.