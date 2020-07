Deux tableaux du peintre Pierre Soulages volés chez un particulier parisien

Huit œuvres, dont deux du peintre aveyronnais Pierre Soulages, ont été dérobées dans la nuit de lundi à mardi dans le Ve arrondissement de Paris. Le butin est estimé entre un et deux millions d'euros.

Une Britannique habitant dans le Ve arrondissement de Paris a été, pendant son sommeil, victime de cambrioleurs qui sont repartis avec des tableaux dont deux de Pierre Soulages, pour un butin total estimé entre un et deux millions d'euros, a-t-on appris mercredi de source policière.



Le vol a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi 28 juillet, selon la source policière. La propriétaire des tableaux avait laissé une fenêtre ouverte durant son sommeil.Les cambrioleurs se sont emparés de huit tableaux signés, dont deux du maître de l'outrenoir Pierre Soulages. La brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire de Paris a été saisie de l'enquête.

Un des plus grands artistes français vivants

Pierre Soulages, qui a fêté ses 100 ans en décembre dernier, est particulièrement connu pour son outrenoir, un univers imaginé en 1979 lorsqu'il a pris le virage du noir complet. Misant sur le contraste, entre lisse et stries, mat et brillant, noir et lumière, l'artiste est considéré comme un des plus grands artistes français vivants. Le Louvre lui a consacré une exposition cet hiver, chose exceptionnelle pour un peintre vivant.

Dès le début de sa carrière, à la fin des années 1940, Soulages a voulu faire surgir la lumière de la peinture. Il l'a fait en cherchant le contraste entre le noir et le blanc. Sa recherche devient ensuite plus radicale quand il n'utilise plus que le noir. Ce sont alors les variations dans la manière d'appliquer la peinture qui vont modifier "la façon dont la lumière surgit".