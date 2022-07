Art : les secrets derrière la Grande Vague de Kanagawa

C'est l'un des spots de surf les plus connus du monde, mais personne n'y a jamais posé sa planche. La Grande Vague de Kanagawa n'en finit plus d'impressionner les générations. Réalisée par Hokusai en 1830 dans la technique ancestrale de l'estampe japonaise qui mêle dessin, peinture et gravure, elle a fait le tour du monde. On y voit deux vagues, dont une gigantesque, renversant des embarcations de pêcheurs. Mais surtout, le mont Fuji, véritable obsession d'Hokusai, est présent à l'arrière-plan de l'estampe.



Une icône planétaire

Une réalisation qui est devenue une icône planétaire. Van Gogh s'inspire de la vague pour le ciel de son célèbre tableau étoilé. C'est ensuite la publicité et la pop culture qui s'en sont emparées avec des logos de marques, mais aussi de nombreuses représentations ou clins d'œil par des artistes de rue. Une tendance à laquelle n'a pas résisté France Télévisions pour sa publicité des Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2021.