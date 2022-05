Santé : se soigner en allant au musée

Le professeur Gilles Montalescot Cher du service cardiologie Hôpital Pitié Salpêtrière (AP-HP) a reçu une patiente qui venait de faire un infarctus. Pour calmer son anxiété, le médecin lui a prescrit une visite pour aller au musée, c’est ce qu’on appelle une ordonnance muséale. "On a une conférence bénévole qui va vous montrer des œuvres qui sont belles et qui vont déclencher un plaisir et une relaxation", explique le docteur.

De la relaxation face aux œuvres d'art

La patiente, Claudine, a choisi le musée Marmottan-Monet, situé à Paris, pour sa thérapie, comme d'autres patients. Une association de patients a payé les billets. La guide, Françoise, va leur montrer les Nymphéas comme ils ne les ont jamais vus, avec de la relaxation. "On est en train de développer ce nouveau type d’approche des œuvres d’art pour pouvoir comprendre autrement, peut-être un peu moins intellectuellement et plus dans le ressenti", explique Françoise Hotier Gardian, guide conférencière Artbreathing.com.