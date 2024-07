"Paradis naturistes" au Mucem : une exposition entièrement dédiée à l'histoire du naturisme en France

L'exposition démarre mercredi et retrace l'histoire des communautés naturistes sur les cent dernières années. La France est aujourd'hui la première destination touristique pour les adeptes de nudité.

C’est une première en France. Le Mucem (Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) à Marseille dédie une exposition entière à l'art de vivre nu. "Paradis naturistes" propose à partir du mercredi 3 juillet une déambulation à la découverte de 600 photos, films, revues, peintures, sculptures ou objets pour plonger dans l'histoire et l'utopie des communautés naturistes françaises. L'exposition remonte jusqu'aux débuts du mouvement il y a 100 ans, jusqu'en 2024 où la France reste la première destination touristique au monde pour les adeptes de nudité.

Pour démarrer l’exposition, il faut traverser un grand rideau en forme de soleil, car c’est bien le soleil qui a attiré les naturistes en France, explique Amélie Lavin, conservatrice au Mucem. "Le cœur du naturisme, c'est établir une reconnexion avec la nature, retrouver son corps nu." Une pratique importée d’Allemagne et de Suisse, vue comme thérapeutique par les médecins à l'origine des premiers clubs naturistes en France. "Dans les années 1920, on est sur des lieux clos, détaille Bernard Andrieu, co-commissaire de l'exposition. Soit sur des îles, soit dans des clubs très fermés dans des châteaux ouverts essentiellement à la bourgeoisie, qui vient sortir de la Paris et de la pollution".

"Tous les corps sont présents"

La pratique du naturisme est d'abord réservée à l'élite, aux stars sur l'île du Levant. Puis, elle se démocratise : bétonnée au cap d'Agde, familiale dans les campings… Au cours de l'exposition, la fondatrice de la Fédération française du naturisme, centenaire, pose nue devant son mobile home. "Tous les corps sont présents, observe Bernard Andrieu.

"On peut se mettre nu et on ne va pas se juger, dire qu'un tel est riche, qu'un tel est pauvre." Bernard Andrieu, co-commissaire de l'exposition à franceinfo

L'exposition met en avant des paires de seins, de fesses… De quoi interroger le rapport à la nudité des visiteurs : "C'est… intéressant", rit jaune Pauline, une visiteuse de 20 ans. "Mais pourquoi pas, ça ne fait de mal à personne de faire ses courses nu". Pour ceux qui voudraient tenter l’expérience, des visites naturistes de l’exposition sont prévues au Mucem de Marseille, une fois par mois, jusqu'au 9 décembre.