Lady Gaga tourne un clip au Louvre pour lancer l'exposition "Figures du fou" et le film "Joker"

Ce clip annonce l'exposition consacrée aux "figures du fou" au musée du Louvre et la sortie du film "Joker : folie à deux" avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, dans les salles en France le 2 octobre.

Un clip de la mégastar de la pop Lady Gaga tourné au Louvre est en ligne depuis mercredi 25 septembre, à l'occasion de la sortie du film Joker dans lequel elle joue et de l'exposition de rentrée du musée autour des "figures du fou" du 16 octobre au 3 février 2025.

Dans cette création vidéo originale, diffusée sur les comptes Instagram et TikTok du Louvre et de l'artiste, on voit l'Américaine, perruque rouge au carré court, collants noirs et baskets, déambuler dans les salles du plus grand musée du monde en interprétant une chanson composée pour l'occasion.

L'artiste, qui avait déjà marqué Paris par sa performance lors de la cérémonie d'ouverture des JO cet été, sort vendredi Harlequin, un album lié à son prochain film. Dans le clip, elle se déplace de nuit depuis une terrasse pour terminer face à la Joconde. Après avoir regardé intensément Mona Lisa, elle lui dessine un sourire au rouge à lèvres sur une vitre qui semble être celle du tableau mais est "un dispositif spécial assurant l'intégrité de l'œuvre". La star se retourne ensuite face caméra, laissant apparaître un œil cerné de noir où coule une larme.

Interrogé sur ce geste évoquant des actes de vandalisme intervenus ces derniers mois sur des tableaux, dont la Joconde, le musée souligne que cette scène est "purement fictive", conçue comme "un hommage" au personnage du Joker et à Léonard de Vinci.

Le Louvre n'en est pas à son coup d'essai

"Le Louvre s'est associé à Warner Bros Pictures, qui produit la vidéo, en collaboration avec la star", a précisé le musée à l'AFP. Il célèbre à la fois le lancement de sa saison par une exposition consacrée aux "figures du fou", dont celle du Joker, qui foisonnent dans la peinture du XIIIe au XVIe siècle, et la sortie de Joker : folie à deux avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, en salles le 2 octobre en France.

Le Louvre n'en est pas à son coup d'essai avec les stars de la musique. En 2016, Will.i.am avait le premier animé ses tableaux grâce à des effets spéciaux pour un titre intitulé Mona Lisa Smile.

En 2018, le couple Beyoncé et Jay-Z y avait tourné un clip, Apeshit, incluant notamment Le Radeau de la Méduse, qui entendait défendre l'égalité des cultures et la place des Noirs dans l'histoire de l'art. Le musée a plus récemment fait le buzz en diffusant les images d'une visite privée de Céline Dion, avant sa participation à l'ouverture des JO.