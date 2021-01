Au musée du Louvre, une fréquentation en baisse de 72% en 2020 par rapport à 2019

Fermé pendant six mois et souffrant de l'absence des visiteurs étrangers, le musée du Louvre à Paris a enregistré une baisse de fréquentation de 72% en 2020 ainsi qu'une perte de recettes de 90 millions d'euros.

Le Louvre a subi de plein fouet en 2020 les conséquences de la pandémie de Covid-19, subissant une baisse de fréquentation de 72% par rapport à 2019, et des pertes de recettes de plus de 90 millions d'euros, a annoncé le musée vendredi 8 janvier. Le plus grand musée du monde, fermé pendant six mois, aura accueilli 2,7 millions de visiteurs en 2020, en comparaison avec les 9,6 millions de visiteurs en 2019 et le record absolu de 10,2 millions en 2018.

Durant la période estivale et à la Toussaint, le musée parisien s'est retrouvé privé de ses gros contingents étrangers (Américains, Chinois, Japonais, Brésiliens, etc), qui représentent habituellement 75% des entrées. Mais le public français était rendez-vous (84% des visiteurs).

Développement de l'offre numérique

Malgré l'exposition blockbuster Léonard de Vinci (1,1 million de visiteurs) qui s'était achevée avant le premier confinement, les pertes de recettes s'élèvent à plus à 90 millions d'euros, alors que l'aide de l'Etat s'élevait à 46 millions d'euros. 2020 aura été marquée par la forte diversification de l'offre numérique du musée, qui compte 9,3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux (+ 1,02 million d'abonnés par rapport à 2019), et 21 millions de visites sur le site louvre.fr.

Les expositions Le Corps et l'Âme de Donatello à Michel-Ange et Altdorfer ont été prolongées au delà de janvier. Le musée, qui travaille à une baisse de 10% de ses consommations énergétiques sur 5 ans, a continué à préparer l'ouverture en 2021 de nouvelles salles rénovées et du studio, nouvel espace dédié à l'éducation artistique et culturelle.

Diversification

La diversification dans la levée de fonds s'est poursuivie en 2020 : cela est allé en 2020 du film Une nuit au Louvre : Léonard de Vinci, diffusé mondialement en association avec Pathé Live, à la valorisation de la marque Louvre et à la vente aux enchères Bid for The Louvre. Le concert de David Guetta, retransmis en live stream le soir du réveillon et mettant en valeur la Pyramide, pour inciter le public international à donner au Louvre, à l'UNICEF ou aux Restos du coeur, a été vu 16 millions de fois.

"L'aide de l'Etat et une transformation profonde du musée sont indispensables pour permettre au musée de relever le défi d'accueillir à nouveau les foules dans les meilleures conditions en 2024, année des Jeux olympiques", avait souligné à la mi-2020 son président-directeur Jean-Luc Martinez.