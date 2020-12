Le confinement se poursuit au musée d'Orsay : sa présidente Laurence des Cars a "le coeur lourd"

Les musées espéraient rouvrir à partir du 15 décembre et le musée d'Orsay, en particulier, devait inaugurer sa grande exposition Les Origines du monde, sur les rapports entre l'art et la science au XIXe siècle. Le confinement se poursuit trois semaines de plus pour les institutions culturelles et c'est "le cœur lourd" que la présidente du musée, Laurence des Cars, à tenu à accueillir la presse vendredi 11 décembre, comme prévu, pour lui présenter l'exposition.

"C'est le cœur un peu lourd que nous vous accueillons mais nous allons nous adapter à la nouvelle situation", assure la présidente du musée d'Orsay Laurence des Cars. Au départ, l'exposition Les Origines du monde, organisée avec le Museum d'histoire naturelle, était prévue du 10 novembre au 14 février prochain. C'est donc le deuxième report pour ce projet qui à demandé trois ans de travail, et l'ouverture ne pourra pas avoir lieu, quoi qu'il arrive, avant le 12 janvier.

"Nous avons pris les devants pendant le confinement pour pouvoir prolonger l'exposition jusqu'au 2 mai." Les nombreux prêteurs ont consenti à laisser leurs œuvres jusqu'à cette nouvelle date. "Ca fait chaud au cœur de voir qu'on est solidaires en ce moment", se réjouit-elle.

Deux semaines d'exposition pour Spilliaert et Beardsley, "un crève-coeur"

En revanche, Laurence des Cars est "très triste pour Beardsley et Spilliaert". Les exposition du dessinateur anglais Aubrey Beardsley et de l'artiste belge Léon Spilliaert avaient commencé le 13 octobre, à peine plus de deux semaines avant le nouveau confinement. "C'est un vrai crève-coeur, ces expositions ne retrouveront pas le public : je ne peux pas les prolonger, elles sont déjà en deuxième étape après Londres et elles présentent des œuvres graphiques sensibles à la lumière."

L'exposition de Giorgio De Chirico au musée de l'Orangerie, musée qui dépend du musée d'Orsay, connaît le même destin. Elle aura duré un peu plus longtemps puisqu'elle avait commencé mi-septembre. Mais "elle aura rencontré relativement peu de visiteurs", se désole Laurence des Cars. Devant être transférée à Hambourg, elle ne pourra pas non plus être prolongée.

"Nous allons tenir le choc"

Bonne nouvelle en revanche pour l'exposition de Joseph Philibert Girault de Prangey, voyageur et pionnier du daguerréotype, organisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. Repoussée deux fois depuis le printemps, elle durera trois mois comme prévu à partir de la date d'ouverture.

Le musée n'a pas trop souffert financièrement. "Nous avons été réactifs, nous avons bien anticipé les choses, nous n'avons rien annulé et avons continué à recaler notre programmation", se félicite Laurence des Cars qui salue le soutien du ministère de la Culture et de l'Etat : "Ca nous permet de passer cette vague qui est évidemment très difficile et qui aurait été insurmontable sans cette aide. Nous sommes dans une situation très différente d'institutions américaines, essentiellement privées, qui traversent une crise grave avec des licenciements, des ventes d'oeuvres. Nous allons tenir le choc, il n'y aucun doute."

Orsay "attend avec impatience le public, comme tous les lieux de culture, on est tous très solidaires", dit la présidente du musée. "Je n'ai aucun doute sur l'envie du public de revenir, je reçois des messages tous les jours. On sera au rendez-vous de cette réouverture, pour l'instant on attend le feu vert officiel."