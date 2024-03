Les 150 ans de l'impressionnisme : le musée d’Orsay célèbre la naissance de ce mouvement avec une flamboyante exposition-événement

Jusqu'au 24 juillet au musée d'Orsay s'ouvre une exposition qui marque la naissance d’un mouvement artistique parmi les plus célèbres au monde. Il y a 150 ans, à Paris, c'est en effet la première exposition impressionniste. Une date et un lieu pour remonter jusqu’aux origines de ce mouvement : le 15 avril 1874, boulevard des Capucines, à Paris, dans l'atelier de Nadar.

Des artistes en rupture de classicisme, Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Cézanne et Sisley, décident de se passer des jurés et des marchands pour montrer leurs œuvres librement.

"Une moderne Olympia", tableau de Paul Cézanne. (PATRICE SCHMIDT)

Leurs tableaux, clairs et lumineux, traduisent avec une touche rapide et enlevée leurs impressions. Leur manière de peindre "ce qu’ils voient comme ils le voient" est loin de l’académisme. Les artistes entendent prendre le train la modernité. "La France sort de la guerre franco-allemande de 1870 perdue contre la Prusse et d'une guerre civile meurtrière, la Commune. On attend alors de l'artiste qu'il restitue une histoire. Les impressionnistes, eux, veulent peindre le monde tel qu'il est, en plein changement. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est l'industrie, les grandes villes, la globalisation, et ils estiment que la peinture doit refléter ce monde moderne", explique Sylvie Patry, commissaire de l'exposition.

"L’impression des choses et leur réalité"

Mais d’où vient le mot impressionnisme ? Il existe plusieurs explications. Les historiens sont partagés. L’adjectif "impressionniste" aurait été utilisé ironiquement par un journaliste, Louis Leroy, devant le tableau Impression, soleil levant de Claude Monet. L’œuvre représente le port du Havre au lever du soleil, une sphère orange se détachant sur fond de brumes et reflets maritimes bleutés. "Avec cette "impression", Monet transgresse les usages. Il affirme ainsi son désir de transcrire un effet fugitif de la lumière, une sensation subjective, plutôt que de décrire un lieu". Quelques jours après l’ouverture de l’exposition, le critique Jean Prouvaire note que certains tableaux donnent avant tout "l’impression" des choses et non "leur réalité-même".

"Impression, soleil levant", 1872, tableau de Claude Monet. (MUSEE MARMOTTAN MONET PARIS / STUDIO BARAJA SLB)

Le musée d'Orsay célèbre les 150 ans de l'impressionnisme par une exposition-événement inédite avec près de 160 œuvres (tableaux, pastels, dessins, sculptures, gravures...), incluant de nombreux prêts étrangers exceptionnels. L’exposition, Paris 1874. Inventer l'impressionnisme veut faire revivre la première exposition impressionniste ouverte à Paris le 15 avril 1874, dans l'atelier du photographe Nadar, à une vingtaine de minutes du Salon, vénérable institution. Pour la quasi-majorité des peintres de l’époque, le Graal était d’être accepté par le Salon, incontournable vitrine. C’est là que se jouent leur succès et leur carrière. La sélection est très rigoureuse. Tous les artistes qui en sont rejetés ne rallient pas pour autant l’exposition indépendante, organisée par un groupe d'une trentaine d'artistes de tous horizons qui veulent s'affranchir des règles et des parcours établis.

Dotés de casques de réalité virtuelle, les visiteurs revivent la soirée d'inauguration de l'exposition de 1874. (MOHAMED BERKANI)

Désormais incontournable, la réalité virtuelle est aussi présente. L’expérience est époustouflante, tangible jusqu’au moindre détail. Pendant près de 45 minutes, les visiteurs se baladent dans Paris des années 1870 et découvrent les artistes Renoir, Monet, Degas, Pissarro, Cézanne, Morizot et leurs œuvres lors de la soirée d'inauguration de l'exposition de 1874.

"Paris 1874. Inventer l'impressionnisme", musée d’Orsay, jusqu’au 14 juillet 2024.