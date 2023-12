Goldorak, Ulysse 31, Bioman... La plus importante collection française de robots japonais des années 70 et 80 exposée à Versailles

Qu’ils soient grands ou petits, près de 300 robots jouets à l'effigie des célèbres Goldorak, Bioman et Astroboy sont à découvrir un peu partout durant l'exposition Jouets Robots à l'espace Richaud à Versailles qui a débuté le samedi 23 décembre.

"Ce sont des souvenirs, explique un visiteur. Revoir les personnages et les jouets qu'on avait quand on était petit, en parfait état pour le coup, parce que les nôtres, ils sont cassés maintenant".

Exposition jouets Robots à Espace Richaud à Versailles (Yvelines), le 23 décembre 2023. (LUC CHEMLA / RADIOFRANCE)

C’est aussi l'occasion de venir en famille et de faire découvrir tous ces robots aux enfants. Un père fait part à son fils de ses souvenirs d'enfance : "Quand j'avais ton âge, je regardais beaucoup ça à la télé".

Des reproductions géantes de boîtes de jouets

Sur les quelque 300 robots exposés, Matthieu Piel en possède une centaine. Tout comme Baptiste Caillaud, le commissaire de l'exposition.

Exposition jouets Robots à Espace Richaud à Versailles (Yvelines), le 23 décembre 2023. (LUC CHEMLA / RADIOFRANCE)

Au-delà des souvenirs et de l'esthétique, voilà ce qui fascine Matthieu Piel : "On voit là les prémices de ce qu'on a appelé depuis le soft power japonais, dit-il. L'Occident était envahi par la culture populaire japonaise et ça a été la manière pour le Japon de s'imposer dans le monde entier. Et même si ce n'est plus les mêmes personnages, ce soft power qu'ils ont inventé dans les années 70 est aujourd'hui omniprésent".

En plus des robots, il y a aussi dans cette exposition des tableaux qui sont des reproductions en très grand de certaines boîtes de jouets de l'époque.