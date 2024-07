Le Centre Pompidou fermé en raison d'une grève pour une prime JO

Le Centre Pompidou, grand musée d'art moderne parisien, est fermé samedi 6 juillet en raison d'un mouvement social pour l'obtention d'une prime journalière pour les agents qui travailleront pendant les JO à l'initiative du syndicat FO, a appris l'AFP de sources concordantes.

"En raison d'un mouvement social, le Centre Pompidou et la (bibliothèque) @Bpi_Pompidou sont fermés aujourd'hui, samedi 6 juillet. Les billets de ce jour payés par carte bancaire seront remboursés automatiquement", a écrit le Centre sur le réseau social X (ex-Twitter).

En raison d'un mouvement social, le Centre Pompidou et la @Bpi_Pompidou sont fermés aujourd'hui, samedi 6 juillet. Les billets de ce jour payés par carte bancaire seront remboursés automatiquement.

La programmation webtoon prévue ce jour est reportée à demain, dimanche 7 juillet,… pic.twitter.com/goHRlIsWBC — Centre Pompidou (@CentrePompidou) July 6, 2024

"On est fermé pour grève. On demande une prime JO vu qu'on va être très impactés par les événements prévus pendant les Jeux olympiques" de Paris, a précisé à l'AFP Philippe Mahé, secrétaire du syndicat FO du personnel du Centre Pompidou.

"Ca donne une surcharge de travail", ajoute-t-il. "La flamme va passer sur la place le 14 juillet, on est l'un des établissements qui ne seront pas fermés pendant les JO, il peut y avoir des reports du public sur nous".

Avoir des primes comme les fonctionnaires

Un préavis de grève a été déposé pour la période du 1er juillet au 8 septembre et des "échanges" sont en cours avec la direction, dit-il. "Aujourd'hui, on fait grève, on ne peut rien promettre pour demain, on verra à la relève s'il y a eu des avancées".

"Le Centre Pompidou n'étant pas site olympique et n'ayant pas été contraint d'annuler des congés pour ses agents pendant cette période, le dispositif prévu par la fonction publique pour les agents concernés ne s'applique pas", a par ailleurs indiqué à l'AFP un porte-parole de l'institution.

Le gouvernement a publié le 23 juin des textes permettant le versement de primes supplémentaires allant jusqu'à 1 500 euros à plusieurs catégories de fonctionnaires mobilisés dans le cadre des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) ou paralympiques (28 août-8 septembre).

Par ailleurs, le Syndicat national des musées et domaines CGT-Culture a déposé un préavis de grève courant du 21 mars au 8 octobre et portant sur des revendications liées aux conditions de travail et de rémunération pendant cette période.