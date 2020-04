Que fait le street-artiste Banksy en temps de confinement ? Il met le bazar dans sa salle de bains...

Faute de pouvoir oeuvrer dans les rues, Banksy a décidé de s'emparer des murs de sa salle de bains.

Que fait le plus célèbre street-artist du monde en temps de confinement ? Il fait comme vous et moi, il reste à la maison. Mais il ne tient pas en place. Si l'on en croit sa dernière publication sur Instagram, Banksy a entrepris, faute de rues, de s'emparer des murs de sa salle de bains. Le rat, son emblème de longue date, se démultiplie et s'en donne à coeur joie, mettant le bazar entre ces quatre murs dédiés en principe à la propreté.

L'un des rongeurs saute sur le tube de dentifrice et en fait jaillir la pâte, deux autres font la courte échelle et manquent de faire tomber le miroir, un quatrième rat se fait une roue d'un rouleau de PQ, un cinquième pisse sans vergogne sur le couvercle des toilettes et un sixième joue les trapézistes avec le câble de l'interrupteur.

Avec ces rongeurs à la fois mignons et terriblement punks, qui ont l'air d'être à la fête alors que le monde des humains s'est arrêté, Banksy n'a pas l'air de s'ennuyer en quarantaine. Il y en a une que cela amuse peut-être moins. "Ma femme déteste quand je travaille à la maison", écrit-il en simple commentaire. Dans le reflet du miroir, un rat semble évaluer les dégâts tout en comptant les jours de prison à l'aide d'un bâton de rouge à lèvres...





Voir cette publication sur Instagram . . My wife hates it when I work from home. Une publication partagée par Banksy (@banksy) le 15 Avril 2020 à 10 :45 PDT