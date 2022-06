Art : le tout nouveau Musée national de Norvège impose Oslo "comme une des grandes villes de culture en Europe"

Par sa taille, il rivalise avec les plus grands musées d'Europe… Le Musée national de Norvège ouvre ce samedi ses portes à Oslo.

(GORM KALLESTAD / NTB / VIA AFP)

Un immense monolithe gris quasi aveugle, surmonté d'un hall de lumière fait de marbre et de verre, se dresse désormais à quelques pas du port d'Oslo. Il s’agit du nouveau Musée national de Norvège qui parachève un projet vieux de 30 ans, celui de réunir en un seul lieu les collections de quatre musées préexistants, l’ancienne Galerie nationale, le musée de l'Architecture, les Arts décoratifs et enfin le musée d'Art contemporain.

Ses dimensions et ses 13 000 m2 d'exposition en font le troisième plus grand musée d'Europe après le Louvre à Paris et l'Ermitage à St-Pétersbourg. Il réunira des collections allant de l'Antiquité à l'art contemporain avec une ambition majeure : celle de parachever le spectaculaire virage culturel de la capitale nordique. Un million de visiteurs sont attendus dès la première année.

Financé à 90% par l'argent public, une rareté

Pourtant le projet a été controversé, sur le plan architectural, tant que budgétaire : il a en effet coûté près de 600 millions d'euros, financé à 90% par de l’argent public, ce qui est très rare dans un paysage culturel mondial où le mécénat privé est devenu la règle.

Mais cela donne toute latitude à la Norvège d’en faire un puissant outil d'influence, explique Daphné Bétard, journaliste à Beaux-Arts Magazine. "Ce sont des collections qui appartiennent à l’État. Ce sont des expositions très liées à la diplomatie. Ils vont pouvoir organiser de grands évènements, des manifestations en partenariat avec les plus grands musées du monde. Ça leur permet de rayonner et de se positionner très clairement comme une des grandes villes de culture européennes."

Le salon Edvard Munch au nouveau Musée national d'Oslo en Norvège, le 3 juin 2022. (GEIR OLSEN / NTB)

Une œuvre occupe évidemment une place centrale, celle d'Edvard Munch. La première des cinq versions du célèbre Cri qu'il a réalisées est conservée dans ce musée. Une autre institution culturelle majeure, le musée Munch, a également ouvert il y a tout juste huit mois, à quelques encablures du Musée national. "Munch est un représentant merveilleux pour Oslo et la Norvège. Ils ont créé tout un circuit sur les traces de Munch, en bord de mer, dans ses ateliers, dans tous les endroits où il peint, notamment celui où il a peint Le Cri. Ils valorisent vraiment cet artiste."

"Le musée Munch, ce serait notre musée Picasso ou le musée Van Gogh à Amsterdam." Daphné Bétard, journaliste à "Beaux-Arts Magazine" à franceinfo

"C’est le genre de musée qui attire les foules et qui permet après de rebondir sur les avant-garde, la modernité, le rôle de l’artiste etc..", poursuit Daphné Bétard. D’ailleurs, c'est en collaboration avec le Musée Munch d'Oslo que le Musée d'Orsay consacrera à l'automne une exposition au peintre norvégien, à découvrir à partir du 20 septembre.