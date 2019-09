Royaume-Uni : les toilettes en or de Maurizio Cattelan dérobées

Des toilettes qui valent de l'or. Une œuvre aux allures de trône estimée à plus de 1 million d'euros, signée Maurizio Cattelan, a été dérobée dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 septembre au palais de Blenheim, un château du sud de l'Angleterre. Une histoire insolite qui n'est pas prise à la légère par les autorités, car fondus, ces kilos d'or pourraient rapporter plus de 3 millions d'euros aux cambrioleurs.

Un homme placé en garde à vue

"Nous pensons qu'ils ont utilisé au moins deux véhicules pendant l'infraction. (...) Un homme de 66 ans a été arrêté à la suite de cet incident et il est actuellement en garde à vue", rapporte Richard Nicholls, inspecteur de police. Le vol a également provoqué d'importantes fuites, car les toilettes étaient fonctionnelles et reliées à la plomberie. Un lieu d'aisance pour dénoncer les plus riches, clou d'une exposition qui devait se tenir jusqu'au 27 octobre.

Le JT

Les autres sujets du JT