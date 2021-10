David Hockney : le peintre pop tombé amoureux du pays d'Auge

Il y a 60 ans, le Britannique David Hockney découvrait la Californie (États-Unis) et ses tableaux de piscines turquoise ont fait de lui le peintre pop le plus cher du monde. Récemment, il a changé de décor et trouver refuge près de Caen (Normandie). En venant à Paris, il avait eu un coup de cœur pour une fresque des nymphéas de Monnet. Des nénuphars mythiques et une fresque de 80 mètres de long.



Une fresque de 90 mètres de sa maison normande

Le Britannique a voulu rendre hommage à son aîné avec une fresque de 90 mètres de long et un mètre de hauteur, représentant sa maison du pays d'Auge en Normandie. Désormais, sa passion, c'est son jardin de Normandie qu'il a décliné tout au long des 90 mètres selon la lumière et les saisons. "Le printemps c'est incroyable, c'est la plus belle chose qui se produit dans la nature dans le Nord de l'Europe", raconte David Hockney qui habite dans une grande maison à colombages et un immense verger à l'abri des regards.