Arc de Triomphe : l'empaquetage de Christo disparaîtra ce week-end, des visiteurs saluent "tout ce travail pour 15 petits jours"

Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de voir l'Arc de Triomphe empaqueté, l'œuvre posthume de Christo, il ne reste plus que deux jours. À la fin du week-end, le 3 octobre, l'œuvre disparaîtra.

C'était un hommage grandiose à l'artiste Christo. Décédé le 31 mai 2020, ce dernier avait un rêve : voir l'Arc de Triomphe empaqueté. Ce fut chose faite durant ces deux dernières semaines. Prise en photo des millions de fois, cette œuvre a surpris à la fois les touristes, mais également les Français venus voir cette œuvre d'exception : "Je suis déjà venu hier, j'ai passé plusieurs heures à en faire le tour, j'ai dû faire 5 millions de photos", s'exclame un touriste.



Un succès mondial

Cet empaquetage, pour le moins original, peut se vanter d'être un succès. Sur les réseaux sociaux, et également en grandeur nature. L'œuvre de Christo a attiré plus de 800 000 visiteurs en deux semaines. Pourtant le succès était loin d'être garanti, car le projet était très controversé comme l'explique Fabrice Bousteau, directeur de la rédaction des Beaux Arts Magazine : "Beaucoup de gens disaient que ça allait défigurer notre patrimoine". Qu'elle plaise ou non, il ne vous reste que deux petits jours pour aller la visionner.