Andy Warhol exposé à Liège : retour sur "La Factory", son atelier expérimental

Les œuvres d'Andy Warhol sont parmi les plus côtées au monde. Avant de devenir une icône de l'art contemporain, l'artiste a fondé "La Factory" : un lieu de création unique. Très vite, son atelier attire tous ceux qui cherchent un espace de liberté pour explorer de nouvelles formes. En cinéma, Andy Warhol filme de longues séquences avec Dylan ou Dalí et offre de nouveaux films dont le public raffole.

Un lieu expérimental

"Au tout début à La Factory, c'est très expérimental. Au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va sortir de ça. Il y a une ébullition qui en a inspiré d'autres. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait loupé quelque chose. Des artistes connus aujourd'hui, se revendiquent de La Factory", explique François Henrard, commissaire de l'exposition Warhol - The American Dream Factory, à Liège (Belgique). Andy Warhol produit l'album The Velvet Underground de Lou Reed et John Cale, qui va marquer l'histoire du rock. Il ferme son atelier après avoir été blessé par balles, le 3 juin 1968, par l'une de ses fidèles.