A Marseille, le musée d'art contemporain rouvre ses portes sur les thèmes de la fête et de la rencontre

Le musée d'art contemporain de Marseille rouvre ses portes au public après de longs travaux d'agrandissement et de rénovation. Objectif du chantier : rendre le musée plus festif. Un pari visiblement réussi.

Après une longue attente, 4 ans de travaux au lieu de 10 mois prévus initialement, le musée d'art contemporain de Marseille rouvre finalement ses portes. Au total, ce sont 3000m² de surface d'exposition qui sont aujourd'hui accessibles au public. Un agrandissement qui permet de doubler le nombre d'œuvres présentées en permanence, jusqu'à 130 désormais. Les espaces extérieurs ont également été repensés, avec un toit-terrasse et une nouvelle entrée côté jardin.

La collection du musée est présentée comme l'une des trois plus importantes en France , avec Saint-Etienne et Grenoble. Elle compte des œuvres phares comme des peintures de Jean-Michel Basquiat, des compressions du marseillais César ou encore des sculptures de Niki de Saint Phalle. Et pour la réouverture, c'est l'artiste italienne Paola Pivi qui ouvre le bal des expositions temporaires. Son œuvre, Free Land Scape (paysage libre), une installation suspendue en toile denim, est à voir jusqu'au 6 août 2023.

Un musée qui se veut festif

Le musée a aussi été pensé comme un lieu festif en présentant des expositions originales, colorées ou en mouvement. "Le projet a consisté non seulement à montrer un nombre d'œuvres inédites, mais aussi à articuler un parcours de façon volontairement joyeuse, ludique et pédagogique. Nous souhaitons faire comprendre à tous les visiteurs que l'art contemporain ne parle finalement que de nous, de nos expériences et de notre quotidien", explique Jean-Marc Coppola, adjoint au maire de Marseille en charge de la culture.

Le pouce exposé au musée d'art contemporain de Marseille s'inscrit dans une série d'œuvres du sculpteur César, représentant des agrandissements de son propre pouce. (France 3 Provence-Alpes : M. Frey / X. Schuffenecker / V. Bour / C. Delannoy)

L'établissement, doté d'une salle de conférence et d'un cinéma de 170 places, compte également accueillir des spectacles d'art vivant. "Un musée ce n'est pas simplement un lieu d'exposition, c'est aussi un lieu où l'on peut recevoir des festivals de musique et de danse. Pour l'inauguration, on va faire venir d'autres arts. Un musée c'est un lieu de rencontre et d'émerveillement, c'est le but", insiste Nicolas Misery, directeur des musées de Marseille.

Pour ce premier week-end d'ouverture, une soirée festive est prévue le samedi soir avec un D.J., des food trucks dans la cour du musée et des visites à destination du jeune public et des familles. Le dimanche en fin d'après-midi, le musée accueillera une performance des danseurs du Ballet national de Marseille.

Musée d'art contemporain à Marseille. Expositions permanentes : gratuit. Expositions temporaires : tarif plein : 6 euros ; tarif réduit : 3 euros. Plus d'informations sur le site du musée.