Champs-Elysées : bientôt la plus verte avenue du monde ?

De la place de la Concorde à l’Arc de triomphe, la plus belle avenue du monde pourrait aussi devenir la plus verte. La maire de Paris, Anne Hidalgo, vient de présenter son projet de jardin extraordinaire. 360 arbres pourraient être plantés place de la Concorde, en vue d’une piétonnisation partielle. Le plan prévoit également un réaménagement des 24 hectares de jardins qui bordent les Champs-Elysées, et la création d’une promenade sur la célèbre avenue.

225 millions d’euros de budget

Le site, aujourd’hui essentiellement fréquenté par des touristes, devrait se métamorphoser. Qu’en pensent les Parisiens ? "La plus belle avenue du monde a quand même besoin d’être remise un petit peu à neuf, estime l’un d’eux. Réduire la circulation et améliorer la végétalisation. Quand on regarde les arbres il y en a pas mal qui semblent malades." Un autre juge le projet "séduisant" et espère "moins de voitures à Paris". Un budget d’environ 225 millions d’euros est prévu pour mener à bien les travaux, qui devraient s’achever avec les JO 2024.