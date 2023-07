A Castres, l'exposition "Goya dans l'œil de Picasso" au musée Goya fait dialoguer les œuvres des deux maîtres espagnols

Le musée Goya de Castres rend hommage à Picasso. "Goya dans l'œil" de Picasso a été réalisée pour le cinquantenaire de la disparition du peintre cubiste. L'exposition est à découvrir jusqu'au 1er octobre.

Cette année, le musée Goya s'intéresse aux liens qui unissaient deux génies artistiques qui ont marqué l'histoire de l'art : Francisco Goya et Pablo Picasso. Les maîtres de la peinture espagnole comme El Greco, Velasquez et Goya ont toujours été une grande source d'inspiration pour Picasso. Cette exposition révèle la filiation artistique et de pensée entre les deux hommes. Picasso partageait ainsi avec ce peintre du XVIIIe siècle, qu'il admirait, la même fascination pour la tauromachie, l'indignation face aux cruautés du monde et la liberté de création.

Les deux peintres ont travaillé de la même façon, à quelques années d'intervalle, sur une série consacrée à la tauromachie. Goya, en 1815 et Picasso un peu plus tard, en 1957. "Ils ont, de façon très différente, traité ce sujet avec une forte intensité dramatique chez Goya, beaucoup de réalisme et un jeu sur le clair-obscur, sur le volume et de façon beaucoup plus légère chez Picasso, dans un style beaucoup plus épuré", explique Joëlle Arches, directrice et conservatrice du musée.

France 3

Trois pièces inédites de Picasso

Si Goya a toujours développé les thèmes espagnols, Picasso lui décidera de s'y pencher à partir de la guerre civile en Espagne et de la deuxième guerre mondiale. Organisée en trois séquences dans une scénographie invitant au dialogue, l'exposition "Goya dans l'œil de Picasso" présente 35 œuvres différentes. La moitié d'entre elles ont été prêtées pour l'occasion par le musée national Picasso, le Louvre et la Bibliothèque nationale de France.

Parmi les lithographies et peintures, trois pièces sont présentées pour la première fois au public. Des dessins en couleurs signés Picasso et issus d'un film réalisé par Henri-George Clouzot. "Picasso était posté d'un côté, Clouzot filmait de l'autre, et on voyait par transparence la création en train de se faire. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup motivé ces créateurs qui se sont rencontrés autour de ce projet", raconte Joëlle Arches.

Goya dans l'œil de Picasso s’inscrit dans le programme international de la "Célébration Picasso 1973-2023" qui marque le cinquantième anniversaire de la disparition de l’artiste espagnol le 8 avril 1973 L'événement regroupe 47 expositions de par le monde, dont douze sont organisées en France (Paris, Antibes, Biot, Lyon et Castres).

Goya dans l'oeil de Picasso (Musée de Castres)

Goya dans l'œil de Picasso jusqu'au 1er octobre 2023 au musée Goya à Castres