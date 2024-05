"40° sous zéro", "4211 km"... Retrouvez le palmarès de la 35e cérémonie des Molières, les récompenses du théâtre

La 35e édition des Molières, qui récompense chaque année des professionnels du théâtre, a rendu son verdict, lundi 6 mai. Le comédien Francis Huster a été notamment honoré d'un Molière d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, durant cette cérémonie diffusée sur France 2. Olivier Solivérès a remporté le Molière de la mise en scène dans un spectacle de théâtre privé, pour Le Cercle des poètes disparus, tandis que Louis Arene a été récompensé dans la catégorie de la mise en scène dans un spectacle de théâtre public, pour 40° sous zéro.

Vincent Dedienne (Un chapeau de paille d'Italie) a remporté le Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé, tandis que Cristiana Réali a remporté le Molière de la comédienne du spectacle de théâtre privé, pour son rôle de Blanche Dubois dans Un tramway nomme désir d'Elia Kazan, au Théâtre des Bouffes parisiens. Micha Lescort a été récompensé du Molière du comédien dans un spectacle de théâtre public pour Richard II. Quant au Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre public, il a été décerné à Vanessa Cailhol dans Courgette, une pièce mise en scène par Paméla Ravassard et Garlan Le Martelot, adaptée du roman Autobiographie d'une courgette.

"4211 km" et "40° sous zéro" plusieurs fois primés

Le Molière de la comédie a été décerné à C'est pas facile d'être heureux quand on va mal, pièce mise en scène par Rudy Milstein et Nicolas Lumbreras ; celui du seul en scène récompense Va aimer !, d'Eva Rami. Le Molière de l'Humour a été remis à Sophia Aram dans Le Monde d’après, le Molière du Jeune public a été attribué à Neige de Pauline Bureau. Spamalot, avec une mise en scène de Pierre-François Martin-Laval, a remporté le Molière du Spectacle musical. Les Molières 2024 du théâtre privé et du théâtre public ont respectivement été attribués à 4211 km, d'Aïla Navidi, et à 40° sous zéro, de Copi et avec une mise en scène de Louis Arene.

Ethian Oliel est la révélation masculine de l'année pour Le Cercle des poètes disparus, et Olivia Pavlou-Graham est la révélation féminine, pour 4211 km. Jeanne Arènes (L'Effet miroir) et Guillaume Bouchède (Je m'appelle Asher Lev) sont la meilleure comédienne et le meilleur comédien dans un second rôle. Enfin, le Molière de l'auteur francophone a été remis à Rudy Milstein, pour C'est pas facile d'être heureux quand on va mal, celui de la création visuelle et sonore vient récompenser Neige.