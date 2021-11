Qualifications de la Coupe du monde 2022 : la Croatie valide son ticket pour le Qatar, la Russie barragiste

La Croatie a décroché, dimanche 14 novembre, son ticket pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en battant la Russie (1-0), à Split, ce qui lui permet de terminer en tête du groupe H des qualifications de la zone Europe. Les finalistes malheureux de 2018 disputeront leur sixième Coupe du monde. La Russie, quant à elle, prendra part aux barrages, fin mars, pour tenter de participer pour la cinquième fois de son histoire au Mondial.

⭐️ One of the sport's biggest stars is set to play on its biggest stage again! @lukamodric10, the adidas Golden Ball winner at the last #WorldCup, has helped Croatia qualify for Qatar 2022 @HNS_CFF | #WCQ pic.twitter.com/4ug51zfRBd