Coupe du monde 2022 : le Brésil lance son tournoi, premier test pour le Portugal face au Ghana... Les matchs au programme du jour

Favori du Mondial, le Brésil défie la Serbie, jeudi, pour son premier match dans la compétition. Le Portugal, l'Uruguay et le Cameroun sont aussi au programme.

Le quatrième jour de la Coupe du monde 2022 marque la fin de la première journée de la phase de poules. Les groupes G et H sont à l'honneur, jeudi 24 novembre, avec notamment l'entrée en lice du favori brésilien face à la Serbie, mais aussi du Portugal et du Cameroun.

11 heures : Suisse-Cameroun (beIN Sports 1)

C'est une rencontre inédite en phase finale d'une Coupe du monde. Après avoir mis fin aux espoirs de la France en huitièmes de finale de l'Euro 2021 (3-3 a.p., 5-4 aux t.a.b.), la Suisse espère s'extirper de la phase de poules du Mondial pour la troisième édition consécutive. Pour cela, une bonne entrée en matière face au Cameroun sera primordiale dans un groupe où figure l'un des favoris, le Brésil. Troisièmes de la dernière Coupe d'Afrique des nations, les Lions indomptables n'ont rejoint les huitièmes de finale de la Coupe du monde qu'à une seule reprise : en 1990.

14 heures : Uruguay-Corée du Sud (beIN Sports 1)

Dans un groupe H relativement ouvert, l'Uruguay et la Corée du Sud peuvent nourrir des ambitions légitimes. Il faudra donc partir du bon pied dans une rencontre intéressante entre les doubles champions du monde (1930 et 1950) et une sélection sud-coréenne qui joue son dixième Mondial consécutif. Elle espère pouvoir compter sur son attaquant vedette de Tottenham, Son Heung-min, victime début novembre contre Marseille en Ligue des champions, d'une fracture orbitaire.

Le Sud-Coréen Son Heung-min au centre d'entraînement d'Al Egla de Doha, le 19 novembre 2022. (JUNG YEON-JE / AFP)

17 heures : Portugal-Ghana (beIN Sports 1)

Malgré un effectif qui regorge de talents, le Portugal n'aborde pas le tournoi en toute sérénité à cause de son leader Cristiano Ronaldo. En difficulté depuis le début de saison, CR7 a attiré la lumière ces derniers jours en critiquant vertement son club de Manchester United avant que les Red Devils n'annoncent la séparation. En son absence pour cause de problèmes gastriques, les hommes de Fernando Santos ont régalé contre le Nigeria (4-0) lors de leur dernier match de préparation. Face au Ghana des frères Ayew (André et Jordan), la tâche ne sera pas aussi aisée.

20 heures : Brésil-Serbie (TF1 et beIN Sports 1)

L'entrée en lice du Brésil est particulièrement attendue. Cinq fois championne du monde, la Seleçao se présente en favorite du Mondial avec une équipe aux armes multiples : Neymar, Rodrygo, Vinicius Junior, Gabriel Jesus, pour ne citer que quelques talents offensifs. Les hommes de Tite doivent confirmer les attentes dès son premier match face à la Serbie de Dusan Vlahovic, l'attaquant de la Juventus Turin.