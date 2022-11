Coupe du monde 2022 : l’Angleterre entre en lice, le choc Sénégal-Pays-Bas… Les matchs au programme du jour

Au lendemain du match d'ouverture entre le Qatar et l'Equateur, le Mondial se poursuit, lundi, avec trois rencontres au programme.

La Coupe du monde 2022 est enfin lancée. Après la rencontre inaugurale entre le Qatar et l'Equateur, trois matchs sont au programme de la deuxième journée du Mondial qatarien. Les groupe A et B sont à l'honneur avec notamment l'entrée en lice de l'Angleterre et des Pays-Bas.

14 h : Angleterre - Iran (beIN Sports 1)

L'un des outsiders de la Coupe du monde 2022 entre en lice. Pour son premier match dans la compétition, l'Angleterre de Gareth Southgate affronte l'Iran (groupe B). Les Anglais n'ont plus remporté de grande compétition depuis le Mondial 1966. Un an après leur finale perdue à l'Euro contre l'Italie, ils espèrent se rapprocher au maximum d'un second titre international dans leur histoire. Pour cela, le faux pas est interdit face à l'Iran de l'attaquant Sardar Azmoun.

17 h : Sénégal - Pays-Bas (beIN Sports 1)

C'est le premier gros choc de cette Coupe du monde entre les champions d'Afrique en titre et les Oranjes, dans le groupe A. Malheureusement, ce duel se fera sans Sadio Mané - deuxième du Ballon d'or derrière Karim Benzema -, dont le forfait pour une blessure au péroné droit a été annoncé jeudi dernier. Le vainqueur de l'affrontement fera déjà un grand pas vers la première place du groupe.

20 h : Etats-Unis - pays de Galles (TF1 et beIN Sports 1)

Ce n'est pas un face-à-face du niveau de Sénégal-Pays-Bas, mais l'enjeu est tout aussi grand dans cette rencontre du groupe B. Derrière l'Angleterre, le second ticket qualificatif pour les huitièmes de finale devrait se jouer entre ces deux sélections. Pour son retour au Mondial après son absence en 2018, les Etats-Unis ont les armes pour espérer sortir des poules comme en 2010 et en 2014. De leur côté, les Gallois participent à leur seconde Coupe du monde, la première depuis 1958.