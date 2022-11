Coupe du monde 2022 : à quelle heure et sur quelles chaînes suivre les matchs ?

Retrouvez le programme TV de la compétition, diffusée en France par BeIN Sports et TF1.

A partir du 20 novembre, la Coupe du monde de football (20 novembre-18 décembre) débute au Qatar, où l'équipe de France défendra son titre. Les 64 matchs de l'événement seront diffusés sur deux chaînes : beIN Sports et TF1.

Comme depuis 2014, l’intégralité de la compétition sera à suivre sur les chaînes payantes de beIN Sports. TF1, de son côté, retransmettra notamment l’ensemble des rencontres de l’équipe de France ainsi que le match d’ouverture. En tout, 28 rencontres seront accessibles en clair sur la chaîne dont cinq affiches des huitièmes de finale, trois matchs des quarts, les demi-finales et la finale.





Le match d'ouverture

TF1 et beIN Sports retransmettront le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, dimanche 20 novembre, à 17 heures. Comme le veut la tradition depuis 2006, c'est la première rencontre du pays organisateur, le Qatar, qui lancera la compétition.

Le match entre le Sénégal et les Pays-Bas (Groupe A), les rencontres opposant l'Angleterre à l'Iran et les États-Unis au pays de Galles (Groupe B), se dérouleront quant à elles le lendemain.





Les matchs des Bleus

L’équipe de France débutera son Mondial le mardi 22 novembre à 20 heures contre l’Australie. Cette rencontre ainsi que les matchs des Bleus contre le Danemark (samedi 26 novembre à 17 heures) et la Tunisie (mercredi 30 novembre à 16 heures) seront à la fois diffusés sur TF1 et beIN Sports.

Si les hommes de Didier Deschamps poursuivent leur route en phase à élimination direct, les matchs des Bleus seront également accessibles en clair sur la première chaîne française.





Le nouveau 20h de TF1

TF1 diffusera en tout 28 affiches, majoritairement à 20h, déplaçant son journal pour l'occasion. Parmi ces dernières : États-Unis-pays de Galles (lundi 21 novembre), Belgique-Canada (mercredi 23 novembre), Brésil-Serbie (jeudi 24 novembre), Angleterre-États-Unis (vendredi 25 novembre), Argentine-Mexique (samedi 26 novembre), Espagne-Allemagne (dimanche 27 novembre), Portugal-Uruguay (lundi 28 novembre), pays de Galles-Angleterre (mardi 29 novembre), Pologne-Argentine (mercredi 30 novembre), Japon-Espagne (jeudi 1er décembre) ainsi que Cameroun-Brésil (vendredi 2 décembre). Seules exceptions pour la première chaîne : les deux derniers matchs de l'équipe et France et Belgique-Maroc, diffusé à 14h le 27 novembre,

Avant la phase à élimination directe, à partir des huitièmes de finale, jusqu’à quatre matchs pourront être programmés par jour avec des coups d'envoi compris entre 11h et 20h. La finale aura lieu quant à elle le 18 décembre, à 16h, et sera diffusée par TF1 et BeIN Sports.