Coupe du monde de football 2022 : le début du tournoi avancé d'une journée pour avoir Qatar-Equateur en match d'ouverture

Pour faire du match Qatar-Equateur la première rencontre du Mondial, les organisateurs ont annoncé, mercredi, que la rencontre se déroulerait un jour plus tôt que prévu, le 20 novembre 2022.

Rétropédalage et changement de calendrier pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Le match d'ouverture, initialement prévu lundi 21 novembre à 11 heures, aura finalement lieu la veille, le 20 novembre, a indiqué l'organisateur du tournoi à l'AFP, mercredi 10 août.

Lors du tirage au sort, comme le veut la tradition depuis 2006, c'est la rencontre du pays organisateur, Qatar-Equateur, qui était l'affiche d'ouverture. Mais au moment de la publication du calendrier, la Fifa avait finalement positionné Qatar-Equateur en troisième rencontre de la journée du 21 novembre, après Pays-Bas - Sénégal, nouveau match d'ouverture du Mondial, et Angleterre-Iran.

Le Qatar perpétuera finalement la tradition

Ce mercredi, retour à la case départ, c'est finalement bien Qatar-Equateur qui ouvrira la compétition, un jour plus tôt que prévu. Le match entre le Sénégal et les Pays-Bas (Groupe A), les rencontres opposant l'Angleterre à l'Iran, et les Etats-Unis au pays de Galles (Groupe B), se dérouleront le lendemain. Un rétropédalage qui intervient moins de quatre mois avant le début du Mondial.