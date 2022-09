Mondial 2022 : l'équipe d'Angleterre s'engage contre les discriminations

A moins de deux mois du début de la Coupe du monde de football au Qatar, la gronde monte. Ces derniers jours, plusieurs personnalités ont pris la parole pour annoncer leur boycott de la compétition mondiale, en raison des atteintes portées aux droits humains et à l'environnement dans son organisation. C'est au tour de la sélection anglaise de prendre position. L'Angleterre, nation qui a créé le football, a en effet annoncé, mercredi 21 septembre, rejoindre la campagne OneLove de lutte contre les discriminations.

"Avec les autres membres du groupe de travail de l'UEFA sur les droits de l'homme, nous poussons la Fifa à faire le point sur le concept d'un centre pour les travailleurs migrants au Qatar, afin de leur fournir des conseils et de l'aide, précise Mark Bullingham le directeur général de la fédération anglaise, dans le communiqué [en anglais]. Nous continuons à pousser pour le principe d'une compensation pour les familles des travailleurs migrants qui ont perdu leur vie ou qui ont été blessés lors des projets de constructions."

We are uniting with nine other European countries in support of OneLove, a campaign that will use the power of football to promote inclusion and send a message against discrimination.