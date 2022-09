Coupe du monde 2022 : "Le Quotidien de La Réunion" boycotte la compétition au Qatar et assure que "Même si la France est championne, nous ne relaierons pas l'exploit sportif"

"La décision s'est prise en même pas cinq minutes", raconte mardi 13 septembre sur franceinfo, Vincent Vibert, directeur du Quotidien de La Réunion. Le journal est le premier titre qui prend la décision de boycotter la Coupe du monde de football organisée au Qatar du 28 novembre au 18 décembre 2022. C'est "le service des sports du quotidien qui a proposé de prendre une position forte qui en lien avec nos valeurs, de respect d'autant que nous fêtons les 46 ans du journal", et "même si la France est championne du monde, nous ne relaierons pas l'exploit sportif".

franceinfo : Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision ?

Vincent Vibert : Ce sujet est arrivé par le service des sports du quotidien qui nous a posé la question de savoir comment traiter cette info par rapport aux problématiques environnementales, de droits humains et de liberté d'expression. Il a proposé de prendre une position forte qui est en lien avec nos valeurs, de respect d'autant que nous fêtons les 46 ans du journal. La décision s'est prise en même pas cinq minutes. On s'est dit : on boycotte totalement l'événement parce qu'aujourd'hui pour nous cet évènement catalyse l'ensemble des problématiques dont je vous ai parlé. Et en 2022, c'est inacceptable et on a décidé de prendre cette décision.

A la Une, ce mardi 13 septembre 2022

Téléchargez le journal ici https://t.co/IngWKuDiSr pic.twitter.com/ySndzmjFzF — Le Quotidien (@lequotidien) September 13, 2022

Pourquoi n'avez-vous pas boycotté les Jeux olympiques de Pékin par exemple à cause de l'oppression contre les Ouïghours ?

Ce n'est pas le pays qu'on boycotte parce que dans le monde, quel pays serait parfait ? Le monde a changé depuis les derniers JO notamment depuis la pandémie de Covid-19, on voit qu'il y a une accélération des problématiques climatiques et cette Coupe du monde catalyse tout ce qui n'est plus acceptable dans le monde aujourd'hui.

"C'est la façon dont cet événement est organisé qui n'est pas normal et que nous souhaitons dénoncer." Vincent Vibert, directeur du Quotidien de La Réunion à franceinfo

Je trouve que c'est le rôle des médias et de la presse d'ouvrir ces débats et d'éveiller les consciences. Après la sortie du journal ce [mardi] matin il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux et je peux dire qu'elles sont à 95% positives. Il y a un soutien et un accueil favorable qu'un titre de presse prenne cette décision.

Imaginons que la France se retrouve en finale et gagne la compétition, il n'y aura pas un mot dans votre journal ?

Il n'y aura pas un mot sur tout l'événement sportif et on n'aura aucun revenu publicitaire lié à la Coupe du monde. On n'en acceptera pas. On ne relaiera aucun sujet sur l'aspect sportif en revanche nous pourrons relayer les à-côtés de l'événement. Même si la France est championne du monde, nous ne relaierons pas l'exploit sportif. La presse vit des moments compliqués, peut-être allons-nous gagner des lecteurs qui s'associent à nos démarches. On verra s'il y a un réel impact sur les ventes mais à un certain moment sur des questions morales et de valeurs, il faut dissocier les choses de la partie économique.